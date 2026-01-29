Explozii puternice și focuri de armă lângă un aeroport important din Africa

Explozii puternice și focuri de armă puternice au fost auzite pe parcursul nopții și joi dimineață în apropierea principalului aeroport din capitala Nigerului, Niamey, potrivit AP. Martorii au vorbit despre un posibil atac al grupărilor armate din țara afectată de conflict.

Luptele s-au dat în zona Aeroportului Internațional Diori Hamani, care găzduiește o bază militară.

Autoritățile nu au spus ce a provocat exploziile și focurile de armă sau dacă au existat victime și pagube.

Un locuitor a spus că a aflat că bărbați înarmați au atacat aeroportul, dar au fost respinși de militari.

Analiștii regionali cred că a fost vorba despre un atac care viza instalații de la baza militară. Este posibil să fi fost atacat un depozit de drone. Țara a achiziționat recent mai multe drone turcești pentru a-și intensifica lupta împotriva militanților jihadiști.

Compania aeriană vest-africană Air Côte d’Ivoire a declarat că una dintre aeronavele sale, parcată pe pista aeroportului din Niamey, a fost lovită în timpul focurilor de armă. Mai multe urme se văd pe fuselaj și pe o aripă a aeronavei.

Incidentul nu s-a extins în oraș. Pe parcursul zilei, pe drumurile principale ai fost numeroase forțe de ordine.

Junta militară din Niger, care conduce țara de la o lovitură de stat din 2023, se confruntă cu grupările jihadiste din regiunea Sahel.

În 2025, militanții susținuți de gruparea al-Qaida și Statul Islamic și-au intensificat atacurile.