Prima pagină » Life-Inedit » Un aeroport internațional prin care trec zeci de milioane de pasageri în fiecare an nu a pierdut niciun bagaj de peste trei decenii

Un aeroport internațional prin care trec zeci de milioane de pasageri în fiecare an nu a pierdut niciun bagaj de peste trei decenii

Un aeroport internațional nu a pierdut niciun bagaj în peste 30 de ani. Performanța este incredibilă deoarece anual prin aeroport trec zeci de milioane de pasageri.
Un aeroport internațional prin care trec zeci de milioane de pasageri în fiecare an nu a pierdut niciun bagaj de peste trei decenii
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
25 feb. 2026, 08:17, Știri externe

Zero bagaje pierdute în peste 30 de ani. Aeroportul Internațional Kansai (KIX) a reușit imposibilul: de la deschiderea sa în 1994, nu a avut niciodată un incident privind bagaje pierdute, potrivit The Times of India. De altfel, aeroportul japonez a devenit cunoscut în întreaga lume pentru performanța privind bagajele.

În 2024, Kansai a primit titlul de „Cel mai bun aeroport din lume pentru livrarea bagajelor” în cadrul World Airport Awards 2024. Este o evaluare internațională realizată de o organizație de rating aeronautic cu sediul în Marea Britanie. De altfel, aeroportul a câștigat de opt ori prestigioasa distincție.

În perioadele de vârf, aeroportul procesează zilnic până la 30.000 de bagaje. Fiecare bagaj este sortat după destinație și transportat prin benzi transportoare. Dincolo de monitorizarea automată prin senzori, angajații patrulează zona de bagaje pentru a preveni scăparea sau plasarea greșită a bagajelor, o măsură care reduce riscul de pierdere a bagajelor. De asemenea, angajații aliniază și manipulează manual bagajele pentru o siguranță suplimentară.

Aeroportul nu își asumă responsabilitatea pentru manipularea greșită a bagajelor care au loc în timpul zborurilor de legătură.

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
Tabel alcoolemie | După câte ore te poți urca la volan, în funcție de cât ai băut: o bere, 2 beri etc
Gandul
Ruxandra Luca a fost PĂRĂSITĂ de iubitul chirurg! Încă o lovitură pentru ea, după ce Antena 1 S-A DEZIS de ea
Cancan
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
Libertatea
Ciorba cu perișoare de post. Rețeta pe care trebuie să o încerci în Postul Paștelui
CSID
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor