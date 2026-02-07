Prima pagină » Social » Vreme extremă în Germania: Zboruri anulate pe Aeroportul Berlin-Brandenburg

Vreme extremă în Germania: Zboruri anulate pe Aeroportul Berlin-Brandenburg

Mai multe curse aeriene care erau programate să aterizeze sau să decoleze de pe Aeroportul Berlin-Brandenburg au fost anulate din cauza condițiilor meteo extreme, informează, sâmbătă, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
Sursă foto: Pexels
Laura Buciu
07 feb. 2026, 13:06, Social

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Germania asupra faptului că mai multe curse aeriene care erau programate să aterizeze sau să decoleze de pe Aeroportul Berlin-Brandenburg au fost anulate din cauza condițiilor meteo extreme.

MAE le recomandă românilor să verifice starea zborurilor înainte de a efectua deplasarea către aeroport și să consulte informații actualizate prin accesarea paginii de Internet: https://ber.berlin-airport.de/en.html .

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berlin: +49 302 123 9555, +49 302 123 9514, +49 302 123 9516, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie și telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +49 160 157 9938.

MAE recomandă consultarea paginii de Internet https://berlin.mae.ro/ și www.mae.ro și reamintește cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795 ), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

