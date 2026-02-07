Prima pagină » Social » Jumătate de mileniu de istorie, în pericol. Se caută soluții pentru salvarea bisericii din Cehu Silvaniei

Jumătate de mileniu de istorie, în pericol. Se caută soluții pentru salvarea bisericii din Cehu Silvaniei

Autoritățile caută soluții pentru salvarea bisericii reformate din Cehu Silvaniei, veche de aproape 500 de ani, după ce turnul acesteia s-a prăbușit, în timpul lucrărilor de restaurare.
Jumătate de mileniu de istorie, în pericol. Se caută soluții pentru salvarea bisericii din Cehu Silvaniei
Maria Miron
07 feb. 2026, 13:51, Social

Turnul lăcașului de cult a cedat la începutul acestei săptămâni, în timp ce se desfășurau lucrări de renovare la biserică. Specialiștii încearcă acum să stabilizeze structura rămasă și să prevină alte degradări.

Potrivit datelor prezentate sâmbătă de Ministerul Culturii, problemele la structura turnului au fost observate încă din 30 ianuarie, când au apărut fisuri și desprinderi de material, iar în zilele următoare au fost făcute verificări repetate în teren.

Primele semne clare

Înainte de intervențiile la nivelul turnului, pe șantier au avut loc doar lucrări în interiorul bisericii și săpături arheologice, fără modificări asupra structurii acestuia. După îndepărtarea tencuielilor de pe conturul turnului, muncitorii și specialiștii au constatat că zidăria de piatră era mult mai degradată și fisurată decât indicau evaluările inițiale. „Degradarea, fisurarea și calitatea zidăriei de piatră sunt semnificativ mai severe decât estimările rezultate din cercetările anterioare”, au comunicat reprezentanții Ministerului Culturii.

Imediat ce au fost observate desprinderi de material, înainte de prăbușirea turnului, autoritățile au dispus „oprirea imediată a îndepărtării tencuielilor”, fiind montate elemente de susținere și martori de sticlă pentru monitorizarea fisurilor.

Soluții pentru salvare

Arheologii care lucrau în interior au semnalat și scurgeri de praf și fragmente de mortar în zona turnului, semn că structura se degrada rapid. Eforturile de stabilizare nu au putut opri însă degradarea pentru că, în seara zilei de marți, turnul bisericii s-a prăbușit.

În prezent, sunt analizate soluții de stabilizare a ceea ce a mai rămas din biserică. Specialiștii au început monitorizarea structurii și pregătesc expertizele tehnice necesare pentru a decide pașii următori. Ministerul Culturii a transmis că rezultatele investigațiilor vor fi făcute publice.

Recomandarea video

VIDEO Bucuria fără margini a unei mame din Ucraina sunată de fiul pe care îl știa mort pe front și căruia îi organizase înmormântarea: ”Nazar, băiatul meu! Ești întreg? Ai mâinile, picioarele, totul?”
G4Media
Stenograme din dosarul traficanților de cocaină Găină, State și Zamfir, capturați cu focuri de armă. “Ultima oară am luat vreo 2 kile. 34. 000 de euro m-a dus cu tot cu transport!”
Gandul
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Momentul în care doi pensionari sunt jefuiți pe stradă, în Cernavodă, de cei 13.000 lei abia împrumutați de la Casa de Ajutor Reciproc
Libertatea
Ce salarii primesc farmacistele de la Farmacia Tei acum, în februarie 2026. Câți bani primesc, cu bonusuri și bonuri de masă
CSID
Nu e Dacia C-NEO! Un alt prototip a fost surprins în teste locale - VIDEO
Promotor