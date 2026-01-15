De Ziua Culturii Naționale, Ministerul Culturii anunță achiziția corespondenței Eminescu-Micle și apel de proiecte Brâncuși

Recordul anului pentru o fotografie istorică: Mihai Eminescu (după clișeul lui Jan Tomas din Praga, în 1880) / Sursa: Artmark

Proiectul de achiziție a corespondenței dintre Veronica Micle și Mihai Eminescu a intrat astăzi într-o nouă etapă procedurală. Fondul propus spre achiziție cuprinde aproximativ 400 de pagini de manuscris.

Aceste documente au o valoare majoră pentru patrimoniul spiritual național, prin importanța lor literară, istorică și documentară. Până acum, în baza mandatului primit, a fost efectuată analiza oportunității achiziției. A fost solicitată oferta de preț de la proprietar prin Casa de licitații Artmark.

A fost numită comisia de expertiză, având în componență experți acreditați, pentru efectuarea inclusiv de investigații fizico-chimice. Scopul este stabilirea autenticității manuscriselor. Comisia a fost împuternicită pentru stabilirea prețului echitabil de achiziție a Fondului.

Începând de joi, echipa desemnată de Ministerul Culturii a trecut la etapa de expertiză prin analizarea lotului de cinci scrisori transmise de deținător. Scopul este verificarea autenticității acestora.

Confirmarea autenticității și a trasabilității documentelor constituie condiția fundamentală a achiziției fondului de corespondență. Aceasta se realizează prin corelarea datelor istorice, a rezultatelor științifice și a informațiilor privind proveniența documentelor.

Ministerul Culturii a apelat și va apela în continuare la toate instituțiile cu competențe în materie, pentru a asigura un proces de evaluare riguros. Scopul îmbogățirii patrimoniului spiritual național poate fi atins doar dacă fiecare document este autentic.

Apel de proiecte „Brâncuși150″ cu 500.000 lei

Ministerul Culturii lansează astăzi apelul de proiecte „Brâncuși150″, dedicat celebrării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Apelul reprezintă un prim pas de stimulare a creativității și de susținere a proiectelor culturale care vor marca, pe parcursul anului 2026, această aniversare majoră.

Pot fi depuse proiecte culturale în următoarele domenii: fotografie, artă decorativă și sculptură, performance art, artă urbană și forme alternative de educație prin cultură. Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Suma totală alocată sesiunii este de 500.000 lei, iar suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este de 50.000 lei. Proiectele eligibile trebuie să se desfășoare în perioada 16 martie – 16 septembrie 2026.

Dosarele de finanțare se depun exclusiv online, prin platforma www.fonduri-cultura.ro. Termenul-limită este 16 februarie 2026, ora 12:00. Evaluarea proiectelor, soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor se vor realiza conform calendarului publicat de Ministerul Culturii.

Anunțul complet, calendarul sesiunii și toate documentele aferente pot fi consultate la https://www.cultura.ro/lansare-apel-de-proiecte-brancusi150/