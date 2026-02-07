Prima pagină » Social » Arme deținute ilegal, ridicate în urma unor percheziții în Teleorman

Arme deținute ilegal, ridicate în urma unor percheziții în Teleorman

Trei arme neletale, lungi, cu aer comprimat, supuse autorizării, deținute ilegal și o replică de armă tip airsoft, au fost ridicate de polițiștii din Teleorman în urma unor percheziții.
Arme deținute ilegal, ridicate în urma unor percheziții în Teleorman
Laura Buciu
07 feb. 2026, 13:23, Social

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Teleorman, împreună cu polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Lunca, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, au făcut două percheziții domiciliare, în comuna Lunca, la patru persoane bănuite de comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

În urma perchezițiilor, au fost identificate trei arme neletale, lungi, cu aer comprimat, supuse autorizării, deținute ilegal și o replică de armă tip airsoft. Acestea au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

 

