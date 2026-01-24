Trump dezvăluie că o nouă armă a fost folosită în operațiunea de capturare a lui Maduro: „Ei au apăsat butoanele și nimic nu a funcționat”

O nouă armă, numită „The Discombobulator” a fost folosită în cadrul operațiunii de capturare a fostului lider al Venezuelei, Nicolas Maduro, a dezvăluit președintele american Donald Trump.

Într-un interviu acordat publicației New York Post, Trump a susținut că arma a bruiat toate sistemele radar și a dezactivat tot sistemul de apărare antiaeriană al Venezuelei.

„Nu am voie să vorbesc despre asta. (…) Nu au reușit să lanseze rachetele. Aveau rachete rusești și chinezești, dar nu au reușit să lanseze niciuna. Noi am sosit, ei au apăsat butoanele și nimic nu a funcționat. Erau pregătiți să ne întâmpine”, a spus Trump în interviul pentru sursa citată, potrivit The Telegraph.

Afirmațiile lui Trump par să confirme rapoartele potrivit cărora Washingtonul ar fi achiziționat o armă suspectată de a fi în spatele sindromului Havana, care a afectat diplomații americani din întreaga lume.

Primele cazuri ale acestei afecțiuni au fost raportate în urmă cu un deceniu, când diplomații staționați la ambasada SUA în Cuba au început să aibă dureri de cap extreme, vertij, pierderi de memorie și pierderi de auz.

„Dintr-o dată, am simțit că îmi explodează capul din interior”

Un membru al echipei care îl apăra pe Nicolas Maduro a declarat, ulterior, că a fost lovit de un fel de „armă sonică”.

„Dintr-o dată, am simțit că îmi explodează capul din interior. Toți am început să sângerăm din nas. Unii vomitau sânge. Am căzut la pământ, incapabili să ne mișcăm”, a declarat persoana respectivă, sub condiția anonimatului, potrivit The Telegraph.

La începutul acestui an, Nicolas Maduro, fostul lider al Venezuelei, a fost capturat de forțele speciale americane. În prezent, acesta se află în Centrul de detenție metropolitan din New York, în așteptarea procesului pentru acuzații de narcoterorism. Delcy Rodriguez ocupă, în prezent, funcția de președinte interimar al Venezuelei.