Maduro pus sub acuzare în New York. Ce acuzații i se aduc liderului capturat de SUA

Maduro pus sub acuzare în New York. Ce acuzații i se aduc liderului capturat de SUA

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a anunțat sâmbătă că președintele Venezuelei Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare în Districtul de Sud al New York-ului (SDNY), după ce administrația de la Washington a susținut că cei doi au fost capturați în urma unei operațiuni militare și scoși din țară.
Gabriel Negreanu
03 ian. 2026, 15:09, Știri externe

Potrivit declarațiilor lui Bondi, Maduro este vizat de capete de acuzare pentru conspirație de „narco-terorism”, conspirație pentru import de cocaină, deținere de mitraliere și „dispozitive distructive”, precum și conspirație pentru deținerea acestora împotriva Statelor Unite.

Bondi a mai precizat, într-un mesaj pe platforma X, că cei doi „vor înfrunta în curând întreaga forță a justiției americane” în instanțele din SUA și a mulțumit președintelui Donald Trump și armatei americane pentru misiunea pe care a descris-o drept una de capturare a „doi presupuşi traficanţi internaţionali de droguri”.

Departamentul Justiției a reamintit că Maduro fusese inculpat încă din martie 2020 în SDNY, într-un dosar în care autoritățile americane îl acuzau, între altele, de infracțiuni legate de trafic de droguri și „narco-terorism”.

