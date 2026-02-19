Radosław Sikorski: Germania și Franța nu mai pot conduce singure Europa. Polonia cere un rol mai mare în UE

Oficialul de la Varșovia a subliniat că „Europa trebuie să respire cu ambii plămâni”, referindu-se la necesitatea implicării mai active a Europei Centrale și de Est în procesul decizional al UE, scrie TVPWorld.
Potrivit lui Sikorski, Berlinul și Parisul „nici măcar nu dețin o minoritate de blocare” în structurile Uniunii Europene, ceea ce demonstrează că vechiul tandem franco-german nu mai este suficient pentru a conduce continentul. Ministrul a afirmat că Polonia, ca a 20-a economie a lumii, trebuie să joace un rol mai important în UE și să devină un reprezentant al intereselor Europei Centrale și de Est.
Declarațiile vin într-un context de relansare a relațiilor dintre Polonia și Germania, după perioada tensionată generată de fostul guvern naționalist Lege și Justiție (PiS), înlăturat de la putere în urma alegerilor din 2023.
Șeful diplomației poloneze a recunoscut că există în continuare subiecte sensibile între Varșovia și Berlin, precum controalele la frontiera polono-germană, reparațiile de război sau nemulțumirile istorice.
Sikorski a declarat că Polonia își dorește reconcilierea cu Germania, însă aceasta trebuie să se bazeze pe o înțelegere completă a istoriei, menționând că memoria istorică germană este „slabă”.
El a amintit proiecte simbolice precum viitorul Monument al Victimelor Poloneze din Berlin și Casa Germano-Poloneză, considerate pași importanți spre reconciliere.
Ministrul a salutat reactivarea în 2024 a Triunghiului de la Weimar, format din Germania, Franța și Polonia, considerând că acesta poate contribui la construirea unui consens european mai larg. De asemenea, Sikorski a apreciat lansarea formatului „E5”, care reunește cele mai mari state europene din punct de vedere al cheltuielilor pentru apărare.
În ceea ce privește Ucraina, Sikorski a afirmat că Europa trebuie să transmită un mesaj clar de susținere și a subliniat că Rusia nu poate fi lăsată să schimbe granițele prin forță. El a acuzat Moscova de acte de sabotaj și a reiterat dreptul Ucrainei la existență independentă.