Prima pagină » Știri externe » Radosław Sikorski: Germania și Franța nu mai pot conduce singure Europa. Polonia cere un rol mai mare în UE

Radosław Sikorski: Germania și Franța nu mai pot conduce singure Europa. Polonia cere un rol mai mare în UE

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat într-un interviu acordat Der Spiegel că Germania și Franța nu mai au capacitatea de a guverna singure Uniunea Europeană și că Europa trebuie să funcționeze pe baza unui echilibru mai larg între statele membre.
Radosław Sikorski: Germania și Franța nu mai pot conduce singure Europa. Polonia cere un rol mai mare în UE
Radosław Sikorski, ministrul polonez de Externe. Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
19 feb. 2026, 13:36, Știri externe

Oficialul de la Varșovia a subliniat că „Europa trebuie să respire cu ambii plămâni”, referindu-se la necesitatea implicării mai active a Europei Centrale și de Est în procesul decizional al UE, scrie TVPWorld.

Radosław Sikorski despre rolul Poloniei în UE și echilibrul de putere european

Potrivit lui Sikorski, Berlinul și Parisul „nici măcar nu dețin o minoritate de blocare” în structurile Uniunii Europene, ceea ce demonstrează că vechiul tandem franco-german nu mai este suficient pentru a conduce continentul. Ministrul a afirmat că Polonia, ca a 20-a economie a lumii, trebuie să joace un rol mai important în UE și să devină un reprezentant al intereselor Europei Centrale și de Est.

Declarațiile vin într-un context de relansare a relațiilor dintre Polonia și Germania, după perioada tensionată generată de fostul guvern naționalist Lege și Justiție (PiS), înlăturat de la putere în urma alegerilor din 2023.

Relațiile Polonia–Germania și memoria istorică

Șeful diplomației poloneze a recunoscut că există în continuare subiecte sensibile între Varșovia și Berlin, precum controalele la frontiera polono-germană, reparațiile de război sau nemulțumirile istorice.

Sikorski a declarat că Polonia își dorește reconcilierea cu Germania, însă aceasta trebuie să se bazeze pe o înțelegere completă a istoriei, menționând că memoria istorică germană este „slabă”.

El a amintit proiecte simbolice precum viitorul Monument al Victimelor Poloneze din Berlin și Casa Germano-Poloneză, considerate pași importanți spre reconciliere.

Triunghiul de la Weimar, E5 și sprijinul pentru Ucraina

Ministrul a salutat reactivarea în 2024 a Triunghiului de la Weimar, format din Germania, Franța și Polonia, considerând că acesta poate contribui la construirea unui consens european mai larg. De asemenea, Sikorski a apreciat lansarea formatului „E5”, care reunește cele mai mari state europene din punct de vedere al cheltuielilor pentru apărare.

În ceea ce privește Ucraina, Sikorski a afirmat că Europa trebuie să transmită un mesaj clar de susținere și a subliniat că Rusia nu poate fi lăsată să schimbe granițele prin forță. El a acuzat Moscova de acte de sabotaj și a reiterat dreptul Ucrainei la existență independentă.

Recomandarea video

EXCLUSIV Numele vehiculate pentru șefia Portului Constanța (surse) / Premieră: CN APMC primește consultanță externă pentru funcționarea Consiliului de Administrație / Firma aleasă a fost criticată de Radu Miruță când era ministrul Economiei
G4Media
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde plouă și unde ninge. Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
Libertatea
Singura zodie care poate avea probleme mari de sănătate în martie 2026, potrivit lui Neti Sandu
CSID
Cât costă în 2026 un filtru de particule și cum poți face singur curățarea DPF
Promotor