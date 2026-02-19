Radosław Sikorski: Germania și Franța nu mai pot conduce singure Europa. Polonia cere un rol mai mare în UE

Oficialul de la Varșovia a subliniat că „Europa trebuie să respire cu ambii plămâni”, referindu-se la necesitatea implicării mai active a Europei Centrale și de Est în procesul decizional al UE, scrie TVPWorld.

Radosław Sikorski despre rolul Poloniei în UE și echilibrul de putere european

Potrivit lui Sikorski, Berlinul și Parisul „nici măcar nu dețin o minoritate de blocare” în structurile Uniunii Europene, ceea ce demonstrează că vechiul tandem franco-german nu mai este suficient pentru a conduce continentul. Ministrul a afirmat că Polonia, ca a 20-a economie a lumii, trebuie să joace un rol mai important în UE și să devină un reprezentant al intereselor Europei Centrale și de Est.

Declarațiile vin într-un context de relansare a relațiilor dintre Polonia și Germania, după perioada tensionată generată de fostul guvern naționalist Lege și Justiție (PiS), înlăturat de la putere în urma alegerilor din 2023.

Relațiile Polonia–Germania și memoria istorică

Șeful diplomației poloneze a recunoscut că există în continuare subiecte sensibile între Varșovia și Berlin, precum controalele la frontiera polono-germană, reparațiile de război sau nemulțumirile istorice.

Sikorski a declarat că Polonia își dorește reconcilierea cu Germania, însă aceasta trebuie să se bazeze pe o înțelegere completă a istoriei, menționând că memoria istorică germană este „slabă”.

El a amintit proiecte simbolice precum viitorul Monument al Victimelor Poloneze din Berlin și Casa Germano-Poloneză, considerate pași importanți spre reconciliere.

Triunghiul de la Weimar, E5 și sprijinul pentru Ucraina

Ministrul a salutat reactivarea în 2024 a Triunghiului de la Weimar, format din Germania, Franța și Polonia, considerând că acesta poate contribui la construirea unui consens european mai larg. De asemenea, Sikorski a apreciat lansarea formatului „E5”, care reunește cele mai mari state europene din punct de vedere al cheltuielilor pentru apărare.

În ceea ce privește Ucraina, Sikorski a afirmat că Europa trebuie să transmită un mesaj clar de susținere și a subliniat că Rusia nu poate fi lăsată să schimbe granițele prin forță. El a acuzat Moscova de acte de sabotaj și a reiterat dreptul Ucrainei la existență independentă.