Germania critică Franța pentru lipsa de acțiune privind autonomia strategică europeană

Potrivit unei analize publicate de Politico, nemulțumirile vizează în special modul în care președintele francez Emmanuel Macron își respectă angajamentele privind consolidarea apărării europene.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat într-un interviu acordat radioului public german că Franța trebuie să aloce mai multe fonduri pentru apărare, chiar dacă acest lucru presupune reduceri în alte sectoare bugetare. Oficialul german a subliniat că autonomia strategică europeană nu poate fi atinsă fără eforturi financiare concrete la nivel național.

Disputa privind cheltuielile de apărare

Wadephul a criticat solicitările Parisului privind euroobligațiunile sau un sistem comun de împrumuturi la nivelul Uniunii Europene pentru finanțarea apărării, susținând că fiecare stat trebuie să își creeze propriul spațiu fiscal.

„Oricine vorbește despre suveranitate europeană trebuie să acționeze în consecință în propria țară”, a afirmat ministrul german.

Declarațiile sale riscă să alimenteze tensiunile deja existente dintre cancelarul german Friedrich Merz și Emmanuel Macron, care s-au confruntat public în repetate rânduri pe teme precum comerțul, împrumuturile comune și strategia de apărare.

Reacția Parisului: Autonomia strategică europeană nu este doar retorică

Comentariile venite de la Berlin nu au fost bine primite la Paris. Un oficial al Ministerului francez al Economiei a amintit că Franța și-a dublat bugetul de apărare din 2017 până în prezent.

„O ambiție franco-germană puternică este absolut necesară pentru apărarea europeană”, a declarat acesta, subliniind că autonomia strategică europeană rămâne un obiectiv comun.

Germania, care nu deține arme nucleare, se bazează pe capacitățile Franței, dar și pe sprijinul Statelor Unite. Wadephul a avertizat că renunțarea la alianța transatlantică ar fi periculoasă, afirmând că „fără umbrela nucleară și informațiile americane, Europa ar fi vulnerabilă”.

Conform datelor NATO, Franța urma să aloce 2,05% din PIB pentru apărare în 2025, în timp ce Germania estima cheltuieli de aproximativ 2,4%, semnalând o schimbare semnificativă de politică după invazia Rusiei în Ucraina.