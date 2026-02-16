Germania spune că discuțiile cu Franța privind descurajarea nucleară sunt într-un stadiu incipient

Guvernul german a anunțat luni că dialogul dintre cancelarul Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron privind o posibilă forță europeană comună de descurajare nucleară se află într-o fază preliminară.

Un purtător de cuvânt al executivului de la Berlin a precizat luni că aceste discuții nu au ca scop reducerea rolului Statelor Unite în arhitectura de securitate a Europei, scrie Reuters.

„Scopul discuțiilor este de a explora modul în care se poate realiza o cooperare mai strânsă în domeniul descurajării nucleare… Discuțiile sunt încă în stadii foarte incipiente”, a declarat purtătorul de cuvânt în timpul unei conferințe de presă.

Acesta a mai declarat că inițiativa nu urmărește înlocuirea protecției oferite de Washington, ci, de fapt, întărirea mecanismelor existente.

„Nu este vorba despre înlocuirea scutului protector al SUA, ci mai degrabă despre completarea și consolidarea acestuia… Statele Unite joacă un rol central în descurajarea nucleară a NATO. Acesta este cazul acum și dorim ca acesta să rămână și în viitor”, a adăugat el.