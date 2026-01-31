Prima pagină » Știrile zilei » Iranul susține că programul său nuclear nu poate fi eliminat, în ciuda presiunilor SUA

Iranul susține că programul său nuclear nu poate fi eliminat, în ciuda presiunilor SUA

Conducerea militară a Iranului a transmis că dezvoltarea nucleară a țării nu poate fi stopată, avertizând asupra unui posibil răspuns militar, în contextul presiunilor venite din partea Statelor Unite și al apelurilor la negocieri lansate de președintele american Donald Trump.
Mădălina Dinu
31 ian. 2026, 13:39, Știri externe

Comandantul armatei iraniene, generalul-maior Amir Hatami, a declarat sâmbătă că programul nuclear al Iranului nu poate fi distrus, chiar și în condițiile intensificării presiunilor americane, scrie baha.com.

„Știința și tehnologia nucleară a Republicii Islamice Iran nu pot fi eliminate, chiar dacă oamenii de știință și fiii acestei națiuni sunt martirizați.”

Oficialul iranian a avertizat totodată că forțele armate ale țării rămân pregătite să răspundă oricărui atac.

Declarațiile vin după ce președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că se așteaptă ca Teheranul să caute un acord privind statutul său nuclear, potrivit AFP.

Tot sâmbătă, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că Iranul este pregătit să „îmbrățișeze un acord nuclear corect și echitabil” care ar aborda „interesele legitime” ale țării și ar duce la ridicarea sancțiunilor. El a repetat că Teheranul nu a încercat niciodată să dobândească arme nucleare.

„Iranul este întotdeauna pregătit să colaboreze cu statele regionale pentru a proteja pacea și stabilitatea în regiunea noastră și a o proteja de agresiuni ilegale”, a declarat Araghchi în urma întâlnirilor cu ministrul turc de externe, Hakan Fidan (în imagine, în dreapta) și cu președintele Recep Tayyip Erdogan.

Fidan a adăugat că negocierile acordului nuclear dintre Iran și Statele Unite sunt necesare pentru stabilitatea regională. „Relațiile trebuie normalizate pe baza unui nou acord. Le-am transmis tuturor omologilor noștri, cu fiecare ocazie, că suntem împotriva unei intervenții militare împotriva Iranului”, a spus Fidan

