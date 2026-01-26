Prima pagină » Life-Entertaiment » Bătaie generală cu bulgări de zăpadă într-un parc din New York

Bătaie generală cu bulgări de zăpadă într-un parc din New York

O bătaie cu bulgări de zăpadă a avut loc într-un parc din New York. Au participat sute de localnici și turiști care au profitat de zăpada căzută peste oraș. Mai multe regiuni ale SUA se confruntă cu o iarnă grea, cu multă zăpadă și temperaturi foarte scăzute.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
26 ian. 2026, 09:57, Life-Inedit

O bătaie generală cu bulgări de zăpadă a avut loc duminică într-un parc din New York, potrivit Le Figaro. În parcul Parcul McCarren din Brooklyn s-au adunat numeroși localnici și turiști care au profitat de peisaje de iarnă din oraș. „Cred că noi, toți, aveam nevoie de puțină distracție”, a declarat Grace Louise Wood, una dintre participantele la evenimentul din parc.

Temperaturile scăzute, ninsorile abundente și poleiul au reprezentat condiții ideale pentru ca locuitorii orașului New York să-și scoată săniile, schiurile și hainele groase de iarnă.

„Îmi place ce se întâmplă. Îmi place că oamenii au adus muzică. Tocmai am fost lovit în cap cu un bulgăre de zăpadă. E minunat să văd pe toată lumea distrându-se atât de mult. Cred că e minunat”, a spus și Joe Ho, care locuiește în New York de patru ani.

„Nu am mai fost la așa ceva, cred că e minunat”, a precizat ea.

Iarnă grea în mare parte din țară

O furtună majoră a lovit nord-estul SUA duminică. Anterior, aceasta a afectat mai multe state din regiunile centrale și sudice. Considerată de unii meteorologi drept unul dintre cele mai importante evenimente meteorologice de iarnă din ultimele decenii din Statele Unite, furtuna a adus temperaturi foarte scăzute, ninsori abundente și acumulări de gheață.

Ninsoarea abundentă, lapoviță și ploaie înghețată au afectat regiuni în care locuiesc aproape 180 de milioane de oameni, mai mult de jumătate din populația SUA, pe o suprafață care se întinde din sudul Munților Stâncoși până în Noua Anglie. Mii de zboruri din SUA care urmau să decoleze în weekend au fost anulate, după ce viscolul a început să facă ravagii în cea mai mare parte a țării.

