Viața lui Maduro după gratii în New York: “Urlă ca nebunul noaptea: eu sunt președintele”

„Izolat într-o celulă lungă de trei metri și lățime de doi metri, cu un pat metalic și o fereastră mică, fostul dictator venezuelean poate ieși doar de trei ori pe săptămână pe o mică terasă, iar noaptea țipă ca un nebun că este ținut captiv de Statele Unite”.

Așa își încep relatarea ziariștii de la ABC Spania, prezentând într-un amplu material „Viața lui Maduro după gratii” în New York.

Jurnaliștii susțin că fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro este ținut în izolare celebra închisoare federală din Brooklyn, New York, MDC, după ce a fost arestat pe 3 ianuarie în timpul unui raid american și transferat în Statele Unite împreună cu soția sa, Cilia Flores.

Potrivit articolului în celula minusculă, Maduro are un pat metalic, o toaletă, o chiuvetă și o fereastră îngustă care lasă să intre foarte puțină lumină naturală.

El este ținut în Unitatea Specială – cunoscută sub numele de SHU, care este de obicei folosită pentru izolare disciplinară, prevenirea sinuciderilor sau pentru a ține prizonierii considerați deosebit de periculoși sau vulnerabili.

În practică, aceasta înseamnă o izolare aproape completă.

Prizonierii au voie să iasă din celule doar de trei ori pe săptămână, timp de aproximativ o oră, însoțiți de doi gardieni și încătușați.

În acest timp, pot face duș, pot folosi telefoanele, își pot verifica e-mailurile sub supraveghere sau pot ieși într-o mică curte împrejmuită.

Conform unor surse citate de ziar, strigătele lui Maduro se aud adesea noaptea în închisoare. Acesta țipă uneori: „Sunt președintele Venezuelei! Spuneți țării mele că m-au răpit și că ne maltratează aici!”

Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn găzduiește inculpați care așteaptă procesul sau sentința definitivă și a găzduit anterior mai mulți prizonieri de rang înalt, inclusiv personalități cunoscute din lumea politicii și a showbiz-ului.

Conform unor surse, izolarea prelungită a lui Maduro este legată de măsuri stricte de securitate, deoarece este considerat unul dintre cei mai cunoscuți prizonieri deținuți vreodată în această unitate.

Închisoarea federală din Brooklyn a fost adesea subiectul criticilor pentru condițiile dificile, inclusiv lipsa personalului, problemele cu încălzirea pe timp de iarnă și serviciile medicale limitate.