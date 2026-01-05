Maduro va fi dus în fața unui tribunal din New York; Trump afirmă că sunt posibile noi atacuri militare

Trump a declarat duminică reporterilor că ar putea ordona un alt atac dacă Venezuela nu cooperează cu eforturile SUA de a deschide industria petrolieră și de a opri traficul de droguri. El a amenințat, de asemenea, cu acțiuni militare în Columbia și Mexic și a spus că regimul comunist din Cuba „pare gata să cadă” de la sine, potrivit Reuters.

Ambasadele Columbiei și Mexicului la Washington nu au răspuns solicitărilor de comentarii Reuters.

Declarațiile lui Trump au fost făcute în ajunul apariției programate a lui Maduro, luni, în fața unui judecător federal din New York.

Maduro a fost reținut sâmbătă în timpul unui raid militar la Caracas, care a stârnit îngrijorarea internațională și a aruncat Venezuela în incertitudine.

Oficialii administrației Trump au descris arestarea ca o acțiune de aplicare a legii pentru a-l trage la răspundere pe Maduro pentru acuzațiile penale formulate în 2020, care îl acuză de conspirație de narcoterorism. Dar Trump însuși a spus că au existat și alți factori, afirmând că raidul a fost provocat în parte de afluxul de imigranți venezueleni în Statele Unite și de decizia țării de a naționaliza interesele petroliere americane cu zeci de ani în urmă.

„Recuperăm ceea ce ne-au furat”, a declarat el la bordul avionului Air Force One, în timp ce se întorcea duminică la Washington din Florida. „Noi suntem la conducere”.

Companiile petroliere se vor întoarce în Venezuela și vor reconstrui industria petrolieră a țării, a afirmat Trump. „Vor cheltui miliarde de dolari și vor extrage petrolul din pământ”, a spus el.