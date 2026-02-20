Nou proces intentat împotriva Roblox / Acuzațiile sunt aceleași – platforma a ajuns tavă de autoservire pentru pedofili

Platforma de jocuri online Roblox se confruntă cu noi acuzații privind siguranța utilizatorilor minori, după ce comitatul Los Angeles a intentat joi, 19 februarie, un proces împotriva companiei.

În plângerea depusă, avocații susțin că Roblox a menținut în mod conștient o platformă care permite exploatarea și abuzul sexual asupra copiilor, inclusiv asupra minorilor din regiune.

Potrivit documentului, sute de mii de utilizatori Roblox din comitat sunt minori.

„Designul platformei îi face pe copii pradă ușoară pentru pedofili”

În plângere se afirmă faptul că designul platformei „face copiii pradă ușoară pentru pedofili” și că Roblox nu a implementat măsuri de siguranță „rezonabile și ușor accesibile”, precum verificarea vârstei utilizatorilor și controalele parentale eficiente.

Consilierul comitatului, Dawyn R. Harrison, a declarat că nu este vorba despre o încălcare minoră a legii, ci despre o companie care ar oferi prădătorilor „instrumente puternice” pentru a exploata copii, provocând traume grave.

Roblox se scuză și spune că folosește sisteme avansate de protecție

De cealaltă parte, compania a respins ferm acuzațiile. Un purtător de cuvânt a declarat pentru USA TODAY Network că platforma este construită având ca focus siguranța și că protecțiile sunt îmbunătățite constant.

Roblox susține că: folosește sisteme avansate de monitorizare a conținutului și comunicărilor și că utilizatorii nu pot trimite sau primi imagini prin chat.

Compania afirmă, de asemenea, că are un protocol rapid de măsuri împotriva celor care încalcă regulile și că își oferă tot sprijinul forțelor de ordine pentru pentru investigarea cazurilor.

Compania încurajează părinții să consulte Centrul de Siguranță Online pentru a afla cum își pot proteja copiii.

Părinții spun că unele măsuri de siguranță sunt întârziate

Plângerea susține că Roblox ar fi pus creșterea numărului de utilizatori și profiturile înaintea siguranței copiilor.

Avocații au descris unele măsuri de siguranță implementate până acum drept „întârziate” și „inadecvate”.

Procesul urmărește obligarea companiei să introducă măsuri de siguranță semnificative și acuză Roblox că ar fi asigurat în mod fals publicul că platforma este sigură pentru copii.

Roblox nu e la primul proces

Nu este prima acțiune legală de acest tip. Anul trecut, statul Louisiana a dat în judecată Roblox pentru motive similare.

În decembrie, Reuters a relatat că platforma se confruntă cu aproape 80 de procese care o acuză că facilitează exploatarea sexuală a copiilor.

În august 2025, Roblox a respins acuzațiile, afirmând că orice sugestie că ar pune intenționat utilizatorii în pericol este falsă și subliniind că răufăcătorii încearcă adesea să direcționeze utilizatorii către alte platforme.

Autoritățile din Los Angeles i-au încurajat pe părinți să contacteze Departamentul pentru Afaceri și Consumatori al comitatului pentru a raporta experiențele copiilor lor cu platforma.