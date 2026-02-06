TikTok, acuzată de UE că încalcă regulile privind conținutul online prin funcții care dau dependență

Platforma de social media TikTok a fost pusă sub acuzare, vineri, de autoritățile europene din domeniul tehnologiei, fiind acuzată că încalcă prevederile Legii Serviciilor Digitale (DSA) prin utilizarea unor funcții care ar crea, relatează Reuters.

Compania ar putea fi obligată să își modifice designul aplicației sau riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri globală a companiei-mamă ByteDance.

Acuzațiile au fost formulate de Comisia Europeană după o investigație care a durat un an și care a analizat modul în care TikTok respectă obligațiile impuse marilor platforme online de legislația europeană, cu scopul de a combate conținutul ilegal și dăunător.

Potrivit Comisiei, principalele probleme vizează designul aplicației, inclusiv funcții precum derularea infinită, redarea automată a videoclipurilor și sistemul de recomandare.

Autoritățile UE susțin că aceste mecanisme sunt concepute pentru a menține utilizatorii conectați cât mai mult timp.

Executivul european acuză TikTok că nu a evaluat în mod adecvat impactul acestor funcții asupra sănătății fizice și mintale a utilizatorilor, în special în cazul copiilor și că ar ignora indicatori relevanți ai utilizării excesive, precum timpul petrecut de minori pe aplicație.

„Acum ne așteptăm că TikTok trebuie să ia măsuri și trebuie să schimbe designul serviciului lor în Europa pentru a proteja minorii noștri”, a spus Henna Virkkunen, comisarul european pentru tehnologie.

Aplicația TikTok a reacționat la acuzații, declarând printr-un purtător de cuvânt: „Constatările preliminare ale Comisiei prezintă o descriere categoric falsă și complet lipsită de temei a platformei noastre și vom lua toate măsurile necesare pentru a contesta aceste constatări”.