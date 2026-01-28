TikTok soluționează cazul privind dependența de rețelele sociale înainte de proces

Platforma de socializare video a fost una dintre cele trei companii – alături de Instagram , compania deținută de Meta, și YouTube, compania deținută de Google – care s-au confruntat cu acuzații conform cărora platformele lor creează dependență și îi dăunează în mod deliberat copiilor, potrivit France 24. O a patra companie menționată în proces, compania-mamă a Snapchat, Snap Inc., a încheiat un acord în acest caz săptămâna trecută pentru o sumă nedivulgată. Detaliile înțelegerii cu TikTok nu au fost dezvăluite.

În centrul cazului se află o tânără de 19 ani, identificată doar prin inițialele „KGM”, al cărei caz ar putea determina cum se vor desfășura mii de alte procese similare împotriva companiilor de socializare. Ea și alți doi reclamanți au fost selectați pentru procese comparative – practic, cazuri test pentru ambele părți, pentru a vedea cum se desfășoară argumentele lor în fața unui juriu și ce daune, dacă este cazul, pot fi acordate, a declarat Clay Calvert, cercetător senior nerezident în studii de politici tehnologice la American Enterprise Institute.

Joseph VanZandt, avocatul principal al reclamantului, a declarat marți într-un comunicat că TikTok rămâne pârât în ​​celelalte cazuri de vătămare corporală și că procesul împotriva Meta și YouTube va continua conform programului.

Selecția juriului începe săptămâna aceasta la Curtea Superioară a Comitatului Los Angeles. Este prima dată când companiile își vor pleda cauza în fața unui juriu, iar rezultatul ar putea avea efecte profunde asupra afacerilor lor și asupra modului în care vor gestiona copiii care utilizează platformele lor. Se așteaptă ca procesul de selecție să dureze cel puțin câteva zile, 75 de potențiali jurați fiind interogați în fiecare zi până cel puțin joi.

„Acesta a fost doar primul caz – există sute de părinți și districte școlare în procesele de dependență de rețelele sociale care încep astăzi și, din păcate, în fiecare zi familii noi își exprimă opiniile și dau marile companii tehnologice în instanță pentru produsele lor deliberat dăunătoare”, a declarat Sacha Haworth, director executiv al organizației non-profit Tech Oversight Project.

Dependență de tehnologie pentru utilizatori foarte tineri

KGM susține că utilizarea rețelelor sociale de la o vârstă fragedă a creat o dependență de tehnologie și a exacerbat depresia și gândurile suicidare. Este important de menționat că procesul susține că acest lucru s-a realizat prin alegeri deliberate de design făcute de companii care au căutat să facă platformele lor mai captivante pentru copii pentru a crește profiturile. Acest argument, dacă are succes, ar putea ocoli scutul Primului Amendament al companiilor și Secțiunea 230, care protejează companiile de tehnologie de răspundere pentru materialele postate pe platformele lor.

„Împrumutând în mare măsură din tehnicile comportamentale și neurobiologice utilizate de aparatele de slot și exploatate de industria țigărilor, inculpații au integrat în mod deliberat în produsele lor o serie de caracteristici de design menite să maximizeze implicarea tinerilor pentru a genera venituri din publicitate”, se arată în proces.