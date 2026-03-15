FT: „Ne pare rău, dar, de fapt, nu, duceți-vă dracului”. Acesta a fost răspunsul primit de consilierii lui Emmanuel Macron trimiși la Moscova

Financial Times relatează astăzi o serie de discuții neoficiale purtate în cancelariile europene despre negocierile de pace pe tema Ucrainei. Jurnaliștii citează o replică dură pe care au primit-o consilierii președintelui Franței, Emmanuel Macron, la Moscova, unde s-au dus să discute cu consilierul lui Vladimir Putin. Descriu, de asemenea, și frustrările liderilor europeni.
Sorina Matei
15 mart. 2026, 15:41, Știri externe

Ne pare rău, dar, de fapt, nu, duceți-vă dracului”, ar fi fost răspunsul primit de consilierii președintelui Franței, la Moscova, unde au discutat despre Ucraina cu Iuri Ușakov, cel mai înalt oficial de politică externă al lui Vladimir Putin, arată FT.

„Rusia a rezistat solicitărilor țărilor europene de a le acorda un rol mai important în discuții”, relatează Financial Times.

Cel mai recent episod s-a întâmplat luna trecută, când consilierul francez pentru securitate națională, Emmanuel Bonne, și consilierul președintelui Emmanuel Macron, Bertrand Buchwalter au vizitat Moscova pentru discuții cu Iuri Ușakov.

„Oficialii francezi au pledat pentru ca Moscova să accepte ca aliații europeni ai Kievului să aibă un loc la masa negocierilor, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Răspunsul rusesc din partea lui Ușakov a fost practic: „Ne pare rău, de fapt, nu, duceți-vă dracului”, a declarat un diplomat european de rang înalt pentru FT.

Pentru ziar, Dmitri Peskov a declarat următoarele: „Europenii nu vor să ajute procesul de pace. Când a venit reprezentantul Franței, nu a adus niciun semnal pozitiv. Așadar, nu a avut nimic pozitiv de auzit. Din păcate, europenii depun toate eforturile pentru a-i convinge pe ucraineni să continue războiul. Suntem convinși că europenii fac o greșeală din perspectiva propriului viitor.”

Oficialii europeni spun pentru Financial Times că procesul de pace condus de SUA în Ucraina eșuează pentru că Donald Trump își pierde interesul față de discuții, iar războiul său împotriva Iranului reduce presiunea asupra Rusiei.

Ultimele discuții de pace trilaterale au avut loc la Geneva în perioada 17-18 februarie. O nouă rundă, care urma să aibă loc pe 5 martie la Abu Dhabi, a fost amânată din cauza atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, iar o nouă dată și un nou loc de desfășurare nu au fost încă anunțate.

