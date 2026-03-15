Estée Lauder dă în judecată Zara și pe Jo Malone pentru presupusă încălcare a mărcii comerciale

Zara și Jo Malone se adresează instanței din Marea Britanie. Estée Lauder a intentat un proces împotriva brandului britanic Jo Malone pentru utilizarea numelui său într-o colaborare cu Zara, lanțul emblematic al grupului Inditex, din cauza utilizării numelui Malone pe unele dintre produsele sale, scrie Modaes.com.

Jo Malone ar fi încălcat contractul cu Estée Lauder după ce fondatoarea a părăsit brandul omonim, pe lângă încălcarea mărcii comerciale și „însușirea ilegală”.

Designerul convenise cu Estée Lauder„ să nu-i folosească numele în contexte comerciale , inclusiv în marketingul parfumurilor”, potrivit unui purtător de cuvânt al companiei americane. Cu toate acestea, la sfârșitul anului 2025, Jo Loves a lansat o colaborare cu Zara, unde, potrivit brandului, parfumurile și ambalajele acestora aveau numele Jo Malone.

Estée Lauder a achiziționat drepturile asupra numelui Jo Malone în 1999, înainte ca designerul să părăsească marca omonimă în 2006.

„Utilizarea numelui Jo Malone de către doamna Malone în legătură cu afaceri recente depășește acordul legal și subminează valoarea unică a mărcii Jo Malone London”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Luna trecută, Estée Lauder a dat în judecată și supermarketul Walmart din Statele Unite, acuzându-l că vinde versiuni contrafăcute ale mărcilor sale de parfumuri și produse de îngrijire a pielii, precum Clinique, Tom Ford și Le Labo.

Designerul a părăsit compania în 2006 și a lansat o nouă marcă de parfumuri numită Jo Loves în 2011.