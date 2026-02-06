Ministrul de Externe al Pakistanului, despre atentatul terorist de la moschee: Extremiștii vor fi aduși în fața justiției

„Atacarea lăcașurilor de cult și a civililor este o crimă odioasă împotriva umanității și o încălcare flagrantă a principiilor islamice.

Pakistanul este unit împotriva terorismului sub toate formele sale. Această barbarie nu ne va intimida, iar extremiștii vor fi trași la răspundere”, a scris, pe X, vineri, Ministrul de Externe al Pakistanului, citat de Sky News.

Explozia a avut loc în timpul rugăciunii de dimineață. Potrivit ultimelor informații, în cadrul atacului cu bombă de la moscheea din Islambad au murit 31 de oameni, iar alți 169 au fost răniți, potrivit comisarului adjunct de poliție, Irfan Memon.

„Crimă împotriva umanității”

Președintele Pakistanului, Asif Ali Zardari, a condamnat și el atacul de astăzi, calificându-l drept „crimă împotriva umanității”.

Oficialul a precizat: „Națiunea este alături de familiile afectate în aceste momente dificile”, a declarat Asif Ali Zardari.

Premierul țării, Shehbaz Sharif, a declarat că a ordonat efectuarea unei anchete complete.

„Cei responsabili trebuie identificați și pedepsiți”, a declarat oficialul.

Ministrul de interne al Pakistanului, Mohsin Naqvi, a condamnat și el atacul și a cerut autorităților să asigure cea mai bună îngrijire medicală pentru răniți.

25 de ambulanțe, trimise la moschee. Spitalele sunt gata să primească răniți

Potrivit ministrului șef al provinciei Punjabi, la moschee au fost trimise 25 de ambulanțe complet echipate. Toate spitalele din districtul Rawalpindi au fost puse în stare de alertă maximă, cu echipe chirurgicale, anesteziști, ortopezi și neurochirurgi gata să primească pacienți.