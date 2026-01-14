Sindicat de polițiști: Sediile sunt încălzite cu sobe, în 2026. Până când atâta indiferență?

Incidentul readuce în prim-plan o problemă cronică: starea deplorabilă a infrastructurii din multe sedii de poliție din România, conform celor din sindicat.

Explozia s-a produs într-un sediu cu instalații vechi și probleme la rețeaua de gaz.

Un polițist a conectat un radiator electric într-o clădire cu defecțiuni grave la infrastructură.

Sistemul electric nu a suportat solicitarea, iar defecțiunile la rețeaua de gaz au transformat incidentul într-o tragedie.

Din cauza scurgerilor de gaz, a fost evacuat și sediul Poliției Municipiului Lugoj.

Riscuri care nu țin de meseria de polițist

SIDEPOL subliniază că polițiștii sunt expuși zilnic unor pericole care nu au legătură cu misiunea lor profesională.

Riscurile provin din lipsa investițiilor și a măsurilor elementare de siguranță.

„Siguranța polițistului la locul de muncă NU este un lux, este o obligație”, transmite sindicatul.

În 2026, multe sedii de poliție sunt încălzite cu sobe și instalații improvizate pe gaze.

Sistemele sigure de încălzire centralizată lipsesc din majoritatea clădirilor.

Critici dure la adresa autorităților

Sindicatul lansează acuzații grave privind indiferența autorităților față de condițiile de muncă ale polițiștilor.

„Politicienii demagogi anunță cu surle și trâmbițe că polițiștii ies prea devreme la pensie”, arată SIDEPOL.

În realitate, aceștia riscă să moară sub dărâmături, pe timp de pace, din cauza neglijenței.

„Până când atâta obrăznicie și indiferență?”, întreabă reprezentanții sindicatului.

Măsuri urgente solicitate

SIDEPOL, sindicat al polițiștilor, va cere clarificări și măsuri urgente pentru prevenirea unor tragedii similare.

Sindicatul cere investiții reale în infrastructura sediilor de poliție.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, clădirea în care a avut loc explozia nu era racordată la rețeaua de gaz și nu are legătură structurală cu sediul principal al poliției. Anexa este folosită pentru activități administrative și de poliție rutieră.

„La acest moment se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, distrugere din culpă și nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă. Avem o singură victimă, un coleg de-al nostru, aflat în stare stabilă”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.