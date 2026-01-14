Deflagrație la o anexă a sediului principal al Poliției municipiului Lugoj. Trei persoane afectate / Poziția Europol

Poziția Europol privind deflagrația de la sediul Poliției municipiului Lugoj

Sindicatul Polițiștilor Europeni (Europol) a transmis un comunicat de presă în care critică modul în care au fost gestionate condițiile de muncă în structurile Poliției Române, în cazul incidentului.

Potrivit sindicatului, „așa arată incompetența și descurcărea șefilor inspectoratelor județene de poliție”, care au neglijat constant „nevoia de recondiționare și renovare a sediilor în care funcționează structurile Poliției Române”.

Ei afirmă că polițiștii sunt nevoiți să lucreze „în condiții total improprii, fără lumină naturală, în sedii cu mucegai, în clădiri cu infiltrații unde ești expus la riscul constant de a-ți cădea tavanul în cap, în clădiri fără autorizație sanitară de funcționare”.

Europol mai atrage atenția asupra încălzirii necorespunzătoare a sediilor, „prin centrale termice pe gaz care nu au verificare ISCIR, sau încălzite cu sobe cu lemne ale căror hornuri nu au mai fost curățate de ani de zile”.

Referitor la managementul local, sindicatul afirmă că „Inspectoratul Județean de poliție Timiș este condus de ani de zile de Chestorul Aurelian Petecel, care a fost foarte atent și econom cu bugetul instituției doar când a venit vorba de polițiștii din subordine”, reproșându-i folosirea „resurselor instituției, respectiv autospeciala de serviciu și combustibilul instituției pentru a se deplasa de zeci de ori la modesta sa căsuță de vacanță”.

Europol a criticat, de asemenea, sancționarea disproporționată a polițiștilor.

„La nivelul IGPR avem sute de polițiști sancționați disciplinar pentru atingeri închipuite ale imaginii Poliției Române”, în contrast cu neregulile conducerii.

UPDATE 2

La momentul exploziei, în anexă se aflau polițiști din cadrul Biroului Cazier și Evidență Operativă, iar în interior era prezent doar un ofițer în vârstă de 37 de ani, care a suferit arsuri și a fost transportat la spital în stare stabilă.

Incidentul a afectat și o altă anexă, sediul Biroului Rutier, unde au fost implicați doi polițiști, de 41 și 42 de ani. Polițistul de 42 de ani, șeful Biroului Rutier, a primit îngrijiri la fața locului, iar colegul său de 41 de ani a suferit un atac de panică, fiind transportat la spital fără a necesita internare.

În urma deflagrației au fost avariate două autovehicule, dintre care o autospecială de poliție, și cinci geamuri ale unui bloc de locuințe din apropiere. Alte victime nu au fost înregistrate, iar toate persoanele din sediul Poliției municipiului Lugoj au fost evacuate.

Se desfășoară verificări pentru a stabili cauzele și circumstanțele producerii incidentului.

UPDATE 1

La locul intervenției se află în drum și echipajul CBRN al Detașamentului 1 Timișoara, care va realiza verificări și măsurători de specialitate. Toate cele trei persoane afectate sunt angajați ai MAI.

Știrea inițială

Un incident a avut loc miercuri dimineață, 14 ianuarie 2026, în curtea Poliției Rutiere din municipiul Lugoj. În jurul orei 08:18, autoritățile au solicitat intervenția pompierilor după o deflagrație produsă într-o anexă, fără apariția unui incendiu.

La locul evenimentului au ajuns rapid o autospecială de primă intervenție și comandă, două autospeciale de stingere și un echipaj format din 10 pompieri.

Explozia a dus la rănirea a trei persoane. Două dintre acestea au suferit arsuri. Un bărbat s-a deplasat la spital, cu arsuri la nivelul feței și al membrelor superioare. A doua persoană primește evaluare medicală la fața locului și are arsuri ușoare la un membru superior. Cea de-a treia victimă a suferit un atac de panică și beneficiază de îngrijiri medicale la fața locului.

Intervenția echipajelor continuă, iar situația rămâne în curs de evaluare.