Protestatari uciși în Pakistan după ce au luat cu asalt consulatul SUA

Cel puțin șase protestatari au fost uciși și alți 20 au fost răniți după ce au luat cu asalt consulatul SUA, anunță CNN. Clădirea puternic fortificată se află în orașul portuar Karachi din Pakistan.

„Sute de oameni au apărut brusc în apropierea consulatului american”, iar polițiștii au sosit rapid, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din Karachi, Rehan Ali.

Conform imaginilor de pe rețelele de socializare, protestul a fost provocat de atacurile SUA-Israel asupra Iranului. În imagini apar numeroși protestatari care sparg baricadele de securitate și lovesc geamurile consulatului cu bețe. Mai multe flăcări pot fi văzute pe geamuri și pe fundal se aud împușcături.

Autoritățile nu au explicat cum au murit protestatarii. Proteste asemănătoare au avut loc și în Irak.