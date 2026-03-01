Prima pagină » Politic » Celula de criză a MAE funcționează permanent. Spațiile aeriene din mai multe state rămân închise

Celula de criză a MAE funcționează permanent. Spațiile aeriene din mai multe state rămân închise

Spațiile aeriene din mai multe state din regiune rămân închise, în contextul atacurilor cu drone și rachete din Orientul Mijlociu, iar situația este în continuare fluidă, potrivit informațiilor transmise, duminică, de Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
Celula de criză a MAE funcționează permanent. Spațiile aeriene din mai multe state rămân închise
Alexandra-Valentina Dumitru
01 mart. 2026, 11:27, Politic

Reprezentanții instituției au precizat că celula de criză funcționează în regim permanent.

În colaborare cu oficiile consulare, MAE menține legătura cu cetățenii români aflați în zonele afectate care și-au anunțat prezența sau au solicitat informații ori asistență consulară.

Totodată, autoritățile române sunt în contact cu statele din regiune și cu rețelele consulare ale statelor membre ale Uniunii Europene, pentru a pregăti eventuale operațiuni de repatriere, atunci când condițiile de securitate vor permite desfășurarea acestora în siguranță.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, urmează să participe la o reuniune extraordinară a Consiliul Afaceri Externe. MAE va comunica separat detalii privind această reuniune.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cum își protejează România populația, în caz de atac militar. Situația adăposturilor civile, la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Lista, adresa și starea buncărelor, pe județe
G4Media
Cât costa o fată în bordelurile de care se ocupa văduva lui Gabriel Cotabiță. Ce fel de servicii făceau ca prețul să explodeze
Gandul
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Nicolae al României, nepotul regelui Mihai: „E un context favorabil pentru monarhie în România. Ce s-a întâmplat pe plan politic ne-a făcut o favoare”
Libertatea
Cum să faci pâine de casă dintr-un singur ingredient: Este sănătoasă și se face fără făină
CSID
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor