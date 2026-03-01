Peste 4.000 de maghiari din Golf solicită protecție consulară după atacurile iraniene

Peste 4.000 de maghiari care locuiesc în regiunea Golfului au solicitat protecție consulară. Creșterea vine după noi atacuri iraniene cu rachete și drone asupra mai multor state arabe.

Guvernul Ungariei a confirmat o majorare semnificativă a înregistrărilor într-o singură zi. Numărul maghiarilor înregistrați pentru protecție a crescut de la 1.893 la 4.144.

Ministrul ungar avertizează asupra escaladării violențelor

Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a abordat situația pe rețelele sociale. El a scris: „Bună dimineața! Luptele rămân intense în regiunea Orientului Mijlociu.”

Acesta a adăugat: „Iranul a continuat pe timpul nopții atacurile împotriva țărilor arabe din jur.”

Potrivit postării sale, 137 de rachete și 209 drone au vizat Emiratele Arabe Unite. Mai multe lovituri ar fi atins Aeroportul din Dubai, inclusiv terminalul care gestionează traficul spre Ungaria. Au fost atacate și aeroporturile din Abu Dhabi, Doha și Manama, a spus el.

El a declarat: „Din cauza tirurilor active cu rachete, spațiul aerian rămâne închis.”

Marile companii aeriene Qatar Airways și Emirates și-au suspendat zborurile. Pasagerii sunt cazați în diferite hoteluri, au transmis autoritățile.

Biroul de turism din Abu Dhabi a anunțat că va acoperi costurile turiștilor blocați.

Ambasadele funcționează non-stop

Szijjártó a spus că ambasadele Ungariei din regiune lucrează continuu. Call center-ul funcționează cu personal suplimentar. El a scris: „Numărul maghiarilor înregistrați pentru protecție consulară a crescut de la 1.893 la 4.144.”

El a adăugat că ambasadele sunt în contact permanent cu autoritățile locale. De asemenea, le-a cerut maghiarilor din regiune să respecte cu strictețe instrucțiunile oficiale.

Guvernul Emiratelor Arabe Unite a confirmat că granițele terestre spre Oman și Arabia Saudită rămân deschise. Cu toate acestea, timpii de așteptare la punctele de trecere sunt foarte mari. Autoritățile le-au recomandat rezidenților să nu părăsească locurile în care se află.

Ce a transmis ministrul maghiar de Externe – mesaj integral

„Bună dimineața!

În regiunea Orientului Mijlociu, luptele rămân intense, iar Iranul a continuat în cursul nopții atacurile împotriva țărilor arabe din jur.

Numai asupra Emiratelor Arabe Unite au fost lansate 137 de rachete și 209 drone. Mai multe atacuri au vizat aeroportul din Dubai, inclusiv terminalul care gestionează traficul dinspre și către Ungaria. Au fost atacate și aeroporturile din Abu Dhabi, Doha (Qatar) și Manama (Bahrain).

Din cauza tirurilor active de rachete, spațiile aeriene sunt închise, iar marile companii aeriene care influențează traficul aerian mondial, Qatar și Emirates, nu operează zboruri, pasagerii fiind cazați în mod continuu în diferite unități de cazare. Oficiul de turism din Abu Dhabi a anunțat că va prelua costurile turiștilor rămași blocați acolo.

La ambasadele Ungariei din regiune activitatea se desfășoară continuu, call centerul funcționează cu personal suplimentar, iar numărul cetățenilor ungari aflați în regiune și înregistrați pentru protecție consulară a crescut de la 1.893 ieri dimineață la 4.144 aseară.

Ambasadele noastre sunt în contact permanent cu autoritățile locale, iar îi rog respectuos pe cetățenii ungari aflați acolo să urmeze instrucțiunile acestora.”

Guvernul Ungariei continuă să monitorizeze evoluțiile, în contextul escaladării tensiunilor regionale.