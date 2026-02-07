Explozie la o locuință din București. Două persoane au fost scoase din casă. Mașini avariate. VIDEO

ISU București – Ilfov intervine pe strada Serg. Predescu Vasile, sector 2, București, unde a avut loc o explozie la o locuință, neurmată de incendiu.

Două victime conștiente scoase din casa în care s-a produs explozia sunt în grija echipajelor medicale prezente. Cele două persoane refuză transportul la spital.

În urma exploziei au fost desprinse elemente de tâmplărie ale locuinței și aruncate în stradă, avariind astfel 2 autoturisme parcate.

Pentru gestionarea situației de urgență intervin 3 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare și 2 ambulanțe SMURD.

Misiunea este în dinamică.