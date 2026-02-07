Prima pagină » Social » Explozie la o locuință din București. Două persoane au fost scoase din casă. Mașini avariate. VIDEO

Explozie la o locuință din București. Două persoane au fost scoase din casă. Mașini avariate. VIDEO

O explozie s-a produs, sâmbătă după-amiază, la o locuință din București. Două persoane au fost scoase din casă. Elementele de tâmplărie desprinse de deflagrație au avariat două mașini.
Explozie la o locuință din București. Două persoane au fost scoase din casă. Mașini avariate. VIDEO
Andreea Tobias
07 feb. 2026, 17:12, Social

ISU București – Ilfov intervine pe strada Serg. Predescu Vasile, sector 2, București, unde a avut loc o explozie la o locuință, neurmată de incendiu.

Două victime conștiente scoase din casa în care s-a produs explozia sunt în grija echipajelor medicale prezente. Cele două persoane refuză transportul la spital.

În urma exploziei au fost desprinse elemente de tâmplărie ale locuinței și aruncate în stradă, avariind astfel 2 autoturisme parcate.

Pentru gestionarea situației de urgență intervin 3 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare și 2 ambulanțe SMURD.

Misiunea este în dinamică.

Recomandarea video

Șeful Academiei Române, Ioan Aurel Pop, acuzat că ”nu a fost sincer” în legătură cu legea controversată care i-ar prelungi mandatele
G4Media
Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania
Gandul
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Momentul în care doi pensionari sunt jefuiți pe stradă, în Cernavodă, de cei 13.000 lei abia împrumutați de la Casa de Ajutor Reciproc
Libertatea
Ce salarii primesc farmacistele de la Farmacia Tei acum, în februarie 2026. Câți bani primesc, cu bonusuri și bonuri de masă
CSID
Nu e Dacia C-NEO! Un alt prototip a fost surprins în teste locale - VIDEO
Promotor