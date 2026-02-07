Prima pagină » Social » Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, arestată preventiv pentru 30 de zile

Fosta iubită a omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost arestată preventiv, sâmbăîtă, pentru 30 de zile. Ea i-ar fi dat sfaturi unei femei despre ce sedative să folosească și cum să distrugă camerele de supraveghere pentru a-și ucide mama.
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, arestată preventiv pentru 30 de zile
Andreea Tobias
07 feb. 2026, 15:42, Social

„Din probele strânse în cauză a rezultat că la săvârșirea omorului, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane”, arăta Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Iubita lui Kreiner a fost inițial reținută pentru complicitate la omor calificat, deoarece i-ar fi oferit sfaturi și informații ucigașei. Sâmbătă, a primit arest preventiv pentru 30 de zile.

Crima a avut loc îi iunie 2024. Atunci, fiica victimei i-a pus mamei sale substanțe sedative în ceai. După ce femeia a adormit, o asistentă medicală i-a injectat o cantitate de sedativ suficientă pentru a-i provoca decesul.

Mai mult, cele două au asfixiat-o cu o pernă.

Surse judiciare declarau la momentul respectiv că femeia acuzată că și-a ucis mama, cu ajutorul asistentei medicale, intenționa să pună mâna pe averea de peste un milion de euro a femeii.

