În Norvegia, fiul prințesei Mette-Marit a fost arestat sub suspiciunea de a fi comis patru violuri

Poliția din Oslo a declarat că Høiby a fost reținut aseară în urma unor noi acuzații. Acestea includ vătămări corporale, amenințări cu cuțitul și încălcarea unei interdicții judecătorești de a avea contacte cu alte persoane. Aceste acuzații se adaugă la cazul deja existent, care este în curs de judecare.

Høiby a fost arestat pentru prima dată pe 4 august 2024, după un incident violent și vătămarea corporală a fostei sale iubite, în vârstă de 20 de ani, cunoscută sub numele de „Frogner”.

Când a fost arestat pentru a treia oară pe 18 noiembrie, iar acuzațiile au fost extinse pentru a include și agresiune, a avut loc o audiere de reținere în acest caz la Tribunalul Districtual din Oslo. Poliția a solicitat apoi reținerea sa în arest preventiv pentru două săptămâni, dar a stat în arest doar 1 săptămână.

Pe 19 ianuarie a acestui an, tânărul în vârstă de 29 de ani a fost acuzat de noi infracțiuni – posesie de droguri cu caracter agravant, două încălcări ale unui ordin de restricție și trei încălcări ale Codului Rutier. El a recunoscut acest lucru.

În total, acuzațiile la adresa fiului prințesei moștenitoare Mette-Marit includ 38 de capete de acuzare, susține presa norvegiană. Printre cele mai grave se numără patru presupuse violuri, precum și violență fizică și psihologică asupra mai multor foști parteneri. Potrivit anchetei, unele dintre infracțiuni au fost comise când victimele dormeau sau erau în stare de ebrietate puternică.

Poliția susține că are fotografii și imagini video. Høiby a recunoscut anterior că a acționat sub influența cocainei și a alcoolului și că are de mult timp probleme cu drogurile. În cazul unei condamnări, acesta riscă o sentință de până la 16 ani de închisoare.

Marius Borg Høiby este fiul lui Mette-Marit, prințesa moștenitoare a Norvegiei, și fiul vitreg al lui Haakon, prințul moștenitor al Norvegiei.