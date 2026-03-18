Procurorii cer o pedeapsă de peste 7 ani de închisoare pentru fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei

Miercuri, la Tribunalul districtual din Oslo a avut loc penultima înfățișare din cele șase săptămâni de proces al fiului prințesei moștenitoare a Norvegiei, Marius Borg Høiby. Procuratura a precizat că prințul ar trebui să primească 7 ani și 7 luni de închisoare, dacă acesta este găsit vinovat pentru cele 39 de infracțiuni, din totalul de cele 40 de care a fost acuzat, potrivit The Guardian.

Printre acestea se numără viol, violență domestică, dar și multiple încălcări asupra ordinelor de protecție, vătămare corporală, dar și acuzații legate de consumul de droguri, precum și infracțiuni rutiere. Una dintre acuzații, legată de încălcarea unui ordin de restricție, a fost respinsă.

Procurorul general, Sturla Henriksbø, a precizat, despre că infracțiunile „trebuie să atragă după sine o reacție strictă și concretă”.

„Acestea sunt fapte foarte grave. Se numără printre cele mai grave infracțiuni din codul nostru penal care se referă la încălcarea integrității. Și ar trebui să atragă după sine o reacție strictă și concretă în fiecare caz”, a declarat procurorul.

Procurorii au mai cerut ca fiului prințesei să-i fie interzis, ca timp de doi ani, să ia legătura cu fostele sale presupuse victime. Procurorii norvegieni au mai cerut confiscarea mai multor dispozitive, printre care trei iPhone-uri, dar și un MacBook. De asemenea, acestuia îi va fi retras permisul de conducere, și totodată își va pierde dreptul de a conduce pe o perioadă de doi ani.

De asemenea, Henriksbø a precizat că acuzația privind filmarea presupusului viol, „implică o încălcare și mai gravă a drepturilor femeilor”.

Høiby, în vârstă de 29 de ani, și-a recunoscut vinovăția pentru mai multe infracțiuni relativ minore, dar a negat acuzațiile de viol.

Cu toate acestea, pe parcursul procesului, mai multe presupuse victime au depus mărturie, printre care și fosta parteneră a lui Høiby, Nora Haukland. Cazul a atras o atenție considerabilă din partea presei, atât cea din țară, cât și cea din străinătate.

După ultima zi a procesului, joi, ar putea dura câteva luni până când judecătorii vor lua o decizie.