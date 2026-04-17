Lege controversată în El Salvador: copii de 12 ani pot primi închisoare pe viață

Președintele Nayib Bukele a promulgat o serie de amendamente constituționale care permit condamnarea la închisoare pe viață a copiilor începând de la vârsta de 12 ani, în cazuri de crimă, viol sau complicitate la aceste infracțiuni.

Măsura, adoptată anterior de parlamentul dominat de partidul de guvernământ Nuevas Ideas, marchează o nouă etapă în politica de securitate dură promovată de liderul țării.

Potrivit noilor prevederi, pedeapsa maximă — care până recent era de 60 de ani pentru adulți — poate fi aplicată inclusiv minorilor de peste 12 ani, dar și persoanelor acuzate de „terorism”, categorie în care sunt incluși membri ai organizațiilor criminale.

Reformă într-un context politic tensionat

Modificările vin pe fondul unei serii mai ample de reforme constituționale inițiate de Bukele în ultimii ani.

În 2021, președintele a înlocuit judecătorii Curții Constituționale cu magistrați considerați loiali, iar ulterior a eliminat limitele de realegere, deschizând calea pentru menținerea sa la putere pe termen nelimitat.

Mandatul prezidențial a fost, de asemenea, extins de la cinci la șase ani.

Stare de urgență prelungită și arestări în masă

Noua lege se înscrie în strategia de combatere a criminalității lansată în 2022, când autoritățile au instituit starea de urgență pentru a lupta împotriva bandelor.

Aceasta a fost prelungită de zeci de ori și rămâne în vigoare.

De atunci, peste 90.000 de persoane au fost arestate, iar mai mult de 1% din populația țării se află în detenție.

În multe cazuri, susțin organizațiile pentru drepturile omului, arestații sunt plasați în arest preventiv fără acces real la avocați, iar procesele sunt amânate ani de zile sau se desfășoară în regim de „procese de masă”.

Popularitate ridicată, dar controverse majore

Guvernul susține că măsurile au dus la o scădere drastică a criminalității și la dispariția bandelor de pe străzi.

Popularitatea lui Bukele rămâne extrem de ridicată, sondajele indicând un nivel de susținere de peste 90%.

Totuși, investigații recente ridică semne de întrebare privind amploarea abuzurilor.

O analiză publicată de cotidianul El País sugerează că cel puțin 33.000 dintre cei arestați nu erau înregistrați ca membri ai unor bande la momentul reținerii, iar motivele arestării rămân neclare.

Decese în detenție și acuzații de abuzuri

Organizațiile pentru drepturile omului atrag atenția asupra condițiilor din închisori.

Potrivit ONG-ului Socorro Jurídico Humanitario, peste 500 de persoane au murit în detenție de la introducerea stării de urgență, majoritatea fără a fi fost judecate.

Datele indică faptul că:

aproximativ 94% dintre cei decedați nu erau membri dovediți ai unor bande

o parte dintre decese ar fi fost cauzate de violență fizică

altele sunt puse pe seama lipsei de îngrijire medicală

Organizațiile susțin că numărul real al victimelor ar putea fi mult mai mare, invocând lipsa de transparență și existența unor presupuse gropi comune.

Un lider între eficiență și autoritarism

În fața criticilor, președintele salvadorean și-a apărat deschis politica.

„Nu-mi pasă dacă mă numiți dictator. E mai bine decât să vezi salvadorieni uciși pe străzi”, declara acesta într-un discurs din 2025.

Noua lege privind condamnarea pe viață a minorilor adâncește dezbaterea internațională privind echilibrul dintre securitate și respectarea drepturilor fundamentale, într-un stat care a devenit, în același timp, un model de reducere a criminalității și un exemplu controversat de concentrare a puterii.