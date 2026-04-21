El Salvador: Proces în masă pentru aproape 500 de presupuși membri ai grupării MS-13

Procurorul General din El Salvador a anunțat luni că 486 de inculpați sunt judecați pentru aproximativ 47.000 de infracțiuni comise între 2012 și 2022, inclusiv circa 29.000 de omoruri. De asemenea, membrii grupării sunt judecați și pentru rebeliune fiind suspectați că au încercat să creeze un stat paralel, relatează AFP.

Autoritățile anunță că printre acuzați se numără lideri de rang înalt ai rețelei, conducători locali și membri fondatori ai organizației.

În plus, autoritățile judiciare susțin că gruparea este responsabilă pentru numeroase acte de violență, inclusiv uciderea a 87 de persoane într-un singur weekend din martie 2022.

În urma valului de crime, Nayib Bukele a declarat „război” bandelor criminale. Președintele a decretat stare de urgență și în urma campanie de reducere a criminalității, peste 91.000 de persoane suspectate de apartenență la bande au fost arestate.

Procesele se desfășoară în format colectiv, cu judecători anonimi, iar inculpații participă prin videoconferință din penitenciare. În cadrul proceselor, instanțele dau sentințele colectiv.

În urma campaniei conduse de autoritățile salvadoriene, rata criminalității a scăzut covârșitor, iar El Salvador s-a transformat dintr-una dintre cele mai periculoase țări din America Latină într-una dintre cele mai sigure.

Cu toate acestea, organizații pentru drepturile omului precum Human Rights Watch sau ONG-uri naționale, avertizează că măsurile nu respectă normele juridice și pot duce la abuzuri.

Acestea reclamă abuzuri grave, inclusiv detenții fără proces sau arestarea și condamnarea unor persoane nevinovate în cadrul proceselor colective, tortură și în jur de 500 de decese în închisori.