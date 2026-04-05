Președintele statului El Salvador ironizează legea prin care Germania interzice tinerilor să plece din țară mai mult de trei luni: „democrație deplină”

Președintele statului El Salvador, Nayib Bukele, a ironizat sâmbătă o informație potrivit căreia tinerii germani ar avea nevoie de permisiune pentru a părăsi țara pentru mai mult de trei luni: „Ei trăiesc într-o «democrație deplină»”, a declarat liderul din America Centrală.
Președintele statului El Salvador ironizează legea prin care Germania interzice tinerilor să plece din țară mai mult de trei luni: „democrație deplină”
Sursa foto: Hepta
Mădălina Dinu
05 apr. 2026, 07:53, Știri externe

„Ah, dar amintiți-vă: ei trăiesc într-o «democrație deplină» și noi într-o «dictatură»”, a scris astăzi pe X președintele salvadorian, criticat de opoziție pentru acțiuni considerate autoritare, în timp ce organizații pentru drepturile omului acuză abuzuri.

Liderul, care s-a autodefinit drept „cel mai «cool» dictator din lume”, a adăugat pe aceeași rețea socială că este „sigur că cei responsabili de realizarea indicilor de libertate și democrație îi vor actualiza imediat”.

Măsura adoptată în Germania

Mesajul său a fost însoțit de o postare a contului Globe Eye News, care susține în limba engleză că „de acum înainte, niciun bărbat tânăr cu vârste între 17 și 45 de ani nu poate părăsi Germania pentru mai mult de trei luni fără permisiune”.

Potrivit unor publicații internaționale, precum El Diario din Spania și Bild din Germania, această măsură a intrat în vigoare la 1 ianuarie, ca parte a unei reforme aprobate în decembrie 2025 de camera superioară a parlamentului german, Bundesrat.

Scopul reformei este creșterea numărului de militari activi, bărbați și femei, de la aproximativ 184.000 în prezent la între 255.000 și 270.000 până în 2035, potrivit Guvernului german.

Un raport prezentat la mijlocul lunii martie, în cadrul unei audieri publice a Comisia Interamericană a Drepturilor Omului, avertizează că, în contextul regimului de excepție implementat în El Salvador din martie 2022 de Guvernul Bukele, ar fi avut loc încălcări ale drepturilor omului care „ar putea constitui crime împotriva umanității”.

