Președintele statului El Salvador ironizează legea prin care Germania interzice tinerilor să plece din țară mai mult de trei luni: „democrație deplină”

„Ah, dar amintiți-vă: ei trăiesc într-o «democrație deplină» și noi într-o «dictatură»”, a scris astăzi pe X președintele salvadorian, criticat de opoziție pentru acțiuni considerate autoritare, în timp ce organizații pentru drepturile omului acuză abuzuri.

Liderul, care s-a autodefinit drept „cel mai «cool» dictator din lume”, a adăugat pe aceeași rețea socială că este „sigur că cei responsabili de realizarea indicilor de libertate și democrație îi vor actualiza imediat”.

Ah, but remember, they live in a “full democracy” and we live in a “dictatorship”.

⁰I’m sure the people who make the freedom and democracy indexes will be updating them immediately. https://t.co/YPMKTCnqfo — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 4, 2026

Măsura adoptată în Germania

Mesajul său a fost însoțit de o postare a contului Globe Eye News, care susține în limba engleză că „de acum înainte, niciun bărbat tânăr cu vârste între 17 și 45 de ani nu poate părăsi Germania pentru mai mult de trei luni fără permisiune”.

Potrivit unor publicații internaționale, precum El Diario din Spania și Bild din Germania, această măsură a intrat în vigoare la 1 ianuarie, ca parte a unei reforme aprobate în decembrie 2025 de camera superioară a parlamentului german, Bundesrat.

Scopul reformei este creșterea numărului de militari activi, bărbați și femei, de la aproximativ 184.000 în prezent la între 255.000 și 270.000 până în 2035, potrivit Guvernului german.

Un raport prezentat la mijlocul lunii martie, în cadrul unei audieri publice a Comisia Interamericană a Drepturilor Omului, avertizează că, în contextul regimului de excepție implementat în El Salvador din martie 2022 de Guvernul Bukele, ar fi avut loc încălcări ale drepturilor omului care „ar putea constitui crime împotriva umanității”.