Lovitură pentru TikTok, Facebook și Instagram! Încă o țară a început să blocheze accesul copiilor

Malaezia începe să aplice regulile ce interzic accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare, alăturându-se unui efort global de consolidare a măsurilor de siguranță online pentru tinerii utilizatori.
Sursa foto: Alicia Windzio/dpa
Ioana Târziu
01 iun. 2026, 07:33, Știri externe
Malaezia a început, luni, să aplice regulile ce vizează interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare, potrivit AP.

Reguli pentru platformele cu cel puțin 8 milioane de utilizatori

Regulile impun platformelor de socializare să implementeze sisteme de verificare a vârstei. De asemenea, măsurile propun blocarea utilizatorilor sub 16 ani de a își crea conturi. Acestea se aplică platformelor cu cel puțin 8 milioane de utilizatori, inclusiv Facebook, Instagram, TikTok și YouTube.

Companiile care nu se conformează s-ar putea confrunta cu penalități de până la 2,5 milioane de dolari. Însă, părinții ai căror copii reușesc să ocolească legea nu vor fi penalizați, mai arată sursa.

Guvernul a declarat că măsurile au ca scop protejarea copiilor de conținutul dăunător și hărțuirea cibernetică. De asemenea, măsurile îi protejează pe tineri și de caracteristicile platformelor concepute pentru a încuraja utilizarea excesivă.

Măsurile stabilesc măsuri clare pentru companii

Comisia pentru Comunicații și Multimedia din Malaezia a declarat că regulile nu au scopul de a împiedica accesul copiilor la internet sau la tehnologia digitală. Acestea stabilesc reglementări ca furnizorii de servicii să abordeze daunele online și să asigure implementarea unor măsuri de protecție adecvate vârstei.

„Aceste măsuri contribuie la consolidarea protecției copiilor în mediul online. În același timp, oferă o siguranță suplimentară părinților în gestionarea riscurilor digitale din ce în ce mai complexe”, a declarat autoritatea de reglementare, potrivit aceleiași surse.

Companiile de tehnologie nu au detaliat încă modul în care vor respecta cerințele Malaeziei.

Autoritatea de reglementare a declarat că va fi acordată o perioadă de grație platformelor. Aceasta va fi introdusă pentru a finaliza implementarea sistemelor de verificare a vârstei.

Malaezia se alătură altor țări care au restricții asemănătoare

Alte țări, inclusiv Australia, Norvegia, Brazilia și Indonezia, au introdus sau au anunțat restricții similare, privind accesul copiilor la rețelele de socializare. Țări precum Marea Britanie, Franța, Spania, Danemarca, Thailanda și Coreea de Sud studiază sau dezvoltă, de asemenea, restricții.

