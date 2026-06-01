Una din opt gospodării cu copii din Uniunea Europeană se bazează pe un singur adult. Pe ce loc este România în clasament

Proverbul „e nevoie de un sat întreg pentru a crește un copil” sună adevărat, dar pentru mulți, realitatea este că un singur adult își asumă responsabilitatea, arată oficialii Eurostat.

În UE, conform celor mai recente statistici anuale, existau aproximativ 6,1 milioane de familii cu un singur adult în 2025, reprezentând 12,9% din totalul gospodăriilor cu copii.

Ponderea familiilor cu un singur adult variază semnificativ între țările membre.

Cel mai mare procent la nivelul UE este în Estonia, de peste 40%, ceea ce înseamnă că 4 din 10 gospodării cu copii erau gospodării cu un singur adult. Statele vecine Lituania și Letonia urmează în acest clasament, cu ponderi de 32,7%, respectiv 28,5%. Cele mai mici ponderi au fost înregistrate în Slovacia (3,1%), Grecia (3,8%) și Slovenia (4%).

Structura familiilor cu copii

La nivelul UE, majoritatea gospodăriilor cu un singur adult aveau un copil (60,1%), în timp ce 30,9% aveau doi copii, iar 9% aveau trei sau mai mulți copii.

În plus, conform sursei citate, gospodăriile formate dintr-un singur adult și copii erau conduse în mare parte de femei, respectiv 5 milioane, reprezentând 81,6% din aceste gospodării, bărbații conducând restul de 18,4%.

Gospodării formate dintr-un singur adult și copii în UE, 2025 (milioane de gospodării, % din gospodăriile formate dintr-un singur adult și copii rezidenți)

Eurostat precizează că aceste statistici articol marchează Ziua Mondială a Părinților, marcată în fiecare an la 1 iunie, ca o zi pentru a sublinia rolul critic al familiilor, părinților și îngrijitorilor în creșterea copiilor, protecția și bunăstarea acestora.

Cu cât a scăzut numărul copiilor în ultimii 20 de ani în România

România se află printre statele UE de la coada acestui top, cu o pondere de 7,02%, a familiilor cu un singur părinte. Totuși, ponderea este în creștere față de nivelul din 2016, cel mai vechi an din statisticile Eurostat pe acest subiect, de 6,41%.

Conform celor mai recente statistici ale Institutului Național de Statistică, numărul copiilor cu vârsta mai mică de 18 ani cu domiciliul în România1 a fost la 1 ianuarie 2026 de 3,66 milioane de persoane, în scădere cu 886.800 persoane în ultimii douăzeci de ani, respectiv față de 1 ianuarie 2006,când valoarea indicatorului a fost de 4,55 de milioane de persoane6,6 mii persoane. Această scădere a fost cauzată atât de reducerea natalității cât și de migrația internațională