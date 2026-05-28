Prima pagină » Economic » Eurostat: Românii lucrează în medie 38,2 ore pe săptămână, peste media europeană

Eurostat: Românii lucrează în medie 38,2 ore pe săptămână, peste media europeană

Datele Eurostat arată că Românii au lucrat în 2025, în medie, 38,2 ore pe săptămână, peste media din țările Uniunii Europene, care este de 35,9 ore.
Eurostat: Românii lucrează în medie 38,2 ore pe săptămână, peste media europeană
sursa foto: Pexels
Cosmin Pirv
28 mai 2026, 07:52, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Numărul mediu de ore lucrate săptămânal de angajații cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani din Uniunea Europeană a fost anul trecut de 35,9 ore.

Conform Eurostat, media europeană este în scădere față de 2015, când aceasta era de 36,9 ore.

Cine lucrează mai mult

Cele mai lungi săptămâni de lucru dintre țările din UE au fost înregistrate în Grecia, unde angajații au muncit 39,6 ore, Bulgaria și Polonia, ambele cu 38,7 ore, și Lituania, cu 38,4 ore.

În schimb, Țările de Jos au avut cea mai scurtă săptămână de lucru, de doar 31,9 ore, urmate de Danemarca și Germania, ambele cu 33,9 ore, și de Austria, cu 34 de ore.

Angajații români au lucrat în medie 38,2 ore pe săptămână anul trecut.

Multe ore de lucru în agricultură

În ceeea ce privește profesiile, datele Eurostat arată că, la nivelul UE, cele mai lungi săptămâni de lucru, cu 42 de ore săptămânal, le-au avut angajații calificați din agricultură, silvicultură și pescuit.

Pe locul următor se clasează managerii, cu 40,6 ore pe săptămână, și personalul din armată, 39,4 ore.

În schimb, cele mai scurte săptămâni de lucru au fost înregistrate în cazul ocupațiilor elementare (31,8), al personalului de sprijin administrativ (34) și al lucrătorilor din sectorul serviciilor și vânzărilor (34,5).

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
GSP.ro
Incidente grave la metrou, ținute la secret. Cum au rămas călătorii în beznă în stația Eroii Revoluției. Probleme sunt și la Preciziei, când explodează transformatoarele de la CET
Gandul
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Șefa serviciilor secrete britanice dezvăluie câți soldați a pierdut Rusia în războiul contra Ucrainei
Libertatea
„Riscăm fenomene periculoase!” Singurul aliment pe care trebuie să-l evităm vara, potrivit medicului Vlad Ciurea
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia