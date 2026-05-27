Gândul: Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani

Google nu a plătit impozit pe profit în România în ultimii patru ani, după ce subsidiara locală a gigantului american a raportat pierderi cumulate de aproximativ 160 de milioane de lei în perioada 2022–2025, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Alexandru Levin
27 mai 2026, 21:16, Economic
Compania Google a încheiat anul 2025 cu o pierdere netă de 52,9 milioane de lei, similară celei raportate în 2024, de 53,3 milioane de lei. Astfel, Google Bucharest SRL marchează al patrulea an consecutiv pe pierdere, scrie Gândul.

În același timp, cifra de afaceri a subsidiarei locale a crescut cu 4,1% în 2025, până la 311,4 milioane de lei (aproximativ 61,8 milioane de euro), față de 299,2 milioane de lei în anul precedent.

Datele financiare raportate în România nu includ însă veniturile generate din publicitatea digitală vândută pe piața locală. Aceste încasări sunt facturate prin operațiunile grupului din Irlanda, astfel că valoarea reală a veniturilor obținute de Google din reclamele afișate în România nu este publică.

Potrivit estimărilor din industrie, piața de publicitate digitală din România a depășit 280 de milioane de euro în 2024, iar Google rămâne unul dintre principalii jucători ai segmentului.

Seria pierderilor raportate de subsidiara locală vine după anul 2021, când compania înregistra un profit de 12,3 milioane de lei, pe fondul extinderii operațiunilor locale, inclusiv prin integrarea echipei Fitbit și dezvoltarea centrului tehnologic din București.

