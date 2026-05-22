Google contestă hotărârea unei instanțe din SUA privind monopolul în domeniul căutărilor

Google a susținut că judecătorul american Amit Mehta a comis erori juridice în hotărârea sa din 2024, în care s-a constatat că compania a blocat ilegal concurența prin plata unor sume de miliarde de dolari anual către firme, printre care Apple, pentru a fi motorul de căutare implicit pe dispozitivele noi.

Acordurile nu au împiedicat producătorii de dispozitive și dezvoltatorii de browsere să promoveze servicii de căutare rivale, precum Bing de la Microsoft, a susținut Google, potrivit Reuters.

Compania a transmis că s-a remarcat pe piață în mod corect, dezvoltând „un motor de căutare superior prin muncă asiduă, inovație îndrăzneață și decizii de afaceri inteligente”.

Se așteaptă ca Departamentul de Justiție al SUA să depună în iulie documentele în care își prezintă propriile argumente. .

Mehta a ordonat Google să partajeze anumite date de căutare cu concurenții, inclusiv, potențial, cu companii de inteligență artificială precum OpenAI, pentru a restabili concurența.

O hotărâre a curții de apel în favoarea Google ar anula acea ordonanță.

Dacă Google pierde la Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Districtului Columbia, ar putea face apel la Curtea Supremă a Statelor Unite.