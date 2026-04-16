UE susține că Google ar trebui să permită motoarelor de căutare terțe accesul la date

Clare Kelly, consilierul principal pe probleme de concurență al Google, a declarat că gigantul tehnologic se va opune acestor măsuri, pe care le-a calificat drept excesive și care ar pune în pericol confidențialitatea utilizatorilor, potrivit Reuters.

„Sute de milioane de europeni au încredere în Google pentru căutările lor cele mai sensibile – inclusiv întrebări private despre sănătatea, familia și finanțele lor – iar propunerea Comisiei ne-ar obliga să predăm aceste date unor terți, cu protecții de confidențialitate periculos de ineficiente”, a declarat ea.

Măsurile propuse de UE acoperă domeniul de aplicare, mijloacele și frecvența datelor de căutare pe care Google trebuie să le partajeze, măsurile de asigurare a anonimizării datelor cu caracter personal, procesele care reglementează accesul beneficiarilor la datele de căutare și parametrii de stabilire a prețurilor pentru datele de căutare, a transmis Comisia.

„Scopul măsurilor este de a permite motoarelor de căutare online terțe, sau «beneficiarilor de date», să-și optimizeze serviciile de căutare și să concureze cu Google Search”, potrivit Comisiei.

Părțile interesate au termen până la 1 mai să-și prezinte opiniile cu privire la măsurile propuse, iar decizia finală urmează să fie luată în iulie.

Google, cel mai popular motor de căutare din lume, a fost acuzat în martie 2025 de încălcarea Legii piețelor digitale. Compania a prezentat propriile propuneri pentru a-și potoli rivalii și autoritățile de reglementare din UE, dar rivalii s-au plâns că măsurile sunt insuficiente.

Google a acumulat amenzi în valoare de 9,71 miliarde de euro (11,43 miliarde de dolari) din 2017 pentru diverse încălcări ale legislației antitrust în Europa.

Amenzile pentru încălcarea Legii piețelor digitale pot ajunge până la 10% din veniturile anuale globale ale unei companii.