Reforme în sistemul britanic de sănătate: dosar medical unic și desființarea NHS England

Măsura este inclusă în proiectul de lege pentru modernizarea NHS (Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie), care este dezbătut luni în Parlamentul britanic și care prevede conectarea dosarelor medicale fragmentate într-un sistem unic la nivel național.

Potrivit The Independent, toate spitalele și cabinetele medicilor de familie vor fi obligate să partajeze datele medicale, astfel încât personalul medical să poată consulta istoricul complet al unui pacient indiferent de locul în care acesta este tratat.

Mai puține vizite la urgență și internări

Ministerul britanic al Sănătății și Asistenței Sociale (DHSC) estimează că noul sistem ar putea reduce cu aproximativ 10.000 numărul prezentărilor la urgență în rândul pacienților vulnerabili. Alte 10.000 de vizite ar putea fi evitate dacă medicii vor avea acces mai rapid la istoricul complet al pacienților și vor putea pune diagnostice mai precise.

Reforma ar putea duce și la aproximativ 6.000 de internări mai puține în spitale în fiecare an.

Acces mai rapid la informațiile medicale

Noul sistem ar permite medicilor să acceseze rapid informații despre tratamentele urmate de pacienți, alergii și istoricul prescripțiilor medicale. De asemenea, măsura ar putea genera economii de peste 20 de milioane de lire sterline pe an prin reducerea erorilor de medicație și a prescrierilor duplicate. Totodată, personalul medical ar putea economisi aproximativ 500.000 de ore anual datorită accesului imediat la datele pacienților.

„Știu cât de dificil poate fi să coordonezi diferitele componente ale sistemului de sănătate și cât de frustrant este pentru unii pacienți să își repete istoricul medical de nenumărate ori. De aceea, dosarul unic al pacientului este atât de important”, a declarat ministrul britanic al Sănătății, James Murray.

Sursă unică de informații pentru pacienți și medici

Informațiile medicale ale pacienților au fost „păstrate în sisteme separate” prea mult timp, ceea ce i-a obligat pe oameni să își repete istoricul medical și a creat riscul unor lipsuri de informații pentru medici, a declarat directorul național pentru informații clinice al NHS England, Dr. Alec Price-Forbes.

„Dosarul unic al pacientului ne va oferi o sursă unică de informații atât pentru clinician, cât și pentru pacient și va permite servicii medicale mai sigure și mai bine coordonate”, a spus acesta.

Guvernul încearcă să reducă birocrația din sănătate

Reforma a stârnit însă îngrijorări în rândul medicilor. Asociația Medicală Britanică (BMA) se teme că noua lege ar putea slăbi protecția datelor medicale ale pacienților și a cerut explicații privind modul în care acestea vor fi gestionate.

Proiectul de lege prevede și desființarea NHS England, instituția care administrează în prezent serviciile publice de sănătate din Anglia. Atribuțiile sale vor fi transferate către Departamentul pentru Sănătate și Asistență Socială și către structurile regionale de coordonare, în cadrul unui plan de reducere a birocrației și de redirecționare a resurselor către serviciile medicale.

Consultații online din 2027

Totodată, autoritățile intenționează să lanseze în 2027 serviciul NHS Online, care va permite pacienților să consulte online specialiști din întreaga Anglie prin aplicația NHS și prin consultații video.