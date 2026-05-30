Sting: Dispariția muncii fizice alimentează „masculinitatea toxică”: „Bărbații și-au pierdut direcția pentru energie”

Artistul britanic a făcut declarațiile într-un interviu acordat înaintea revenirii musicalului său „The Last Ship” pe scena din West End, spectacol inspirat de declinul șantierelor navale din nordul Angliei, mai precizează The Guardian. Muzicianul spune că tot mai puțini bărbați folosesc astăzi munca fizică și activitatea manuală în viața de zi cu zi, iar această schimbare ar putea avea efecte sociale și psihologice mai profunde decât se credea.

„Lucrez cu mâinile în fiecare zi ca muzician și sunt norocos. Este un lucru rar pentru bărbații moderni să își folosească mâinile și forța pentru a face ceva. Am pierdut ceva acolo”, a spus Sting. Artistul afirmă că nu are „răspunsuri clare”, dar crede că o parte din tensiunile și toxicitatea actuală din societate ar putea veni din faptul că mulți bărbați și-au pierdut „direcția pentru energie” și sentimentul utilității sociale.

Musicalul său vorbește despre prăbușirea unei lumi industriale

„The Last Ship” urmărește ultimele zile ale unui șantier naval inspirat de Swan Hunter din Wallsend, localitatea în care Sting a crescut înainte de declinul industrial al Marii Britanii din anii ’70 și ’80. Spectacolul explorează criza identitară a muncitorilor care își pierd meseria și sensul comunității odată cu închiderea șantierelor navale. „Britania și-a construit bogăția în minele de cărbune, în oțelării, în fabrici și șantiere navale. Toate aceste competențe au fost aruncate la gunoi”, a spus Sting, criticând transformarea economiei britanice într-una dominată aproape exclusiv de servicii.

„Nu romantizez acea lume”

Artistul insistă însă că nu încearcă să idealizeze munca grea și periculoasă din șantierele navale. Sting spune că industria era extrem de dură, cu accidente frecvente, expunere la azbest și substanțe toxice și condiții dificile de muncă. Totuși, el spune că oamenii aveau atunci un sentiment puternic de comunitate și mândrie profesională. „Munca era grea și periculoasă, dar oamenii puteau să privească în urmă și să spună: «Eu am construit asta»”, a explicat muzicianul.

Comentariile lui Sting apar într-un context mai larg în care sociologi, psihologi și politicieni discută tot mai des despre schimbările rolului masculin în societățile occidentale. În multe state europene și nord-americane, dispariția industriilor tradiționale și automatizarea au afectat puternic locurile de muncă dominate istoric de bărbați. În paralel, rețelele sociale au amplificat dezbaterile despre singurătate masculină, radicalizare online, frustrare economică și identitate socială. Mai multe studii recente au arătat că tinerii bărbați sunt printre cele mai vulnerabile categorii la conținut extremist sau agresiv online, pe fondul sentimentului de lipsă de perspectivă și apartenență.

Sting revine în West End după un drum dificil pe Broadway

„The Last Ship” a debutat inițial în Chicago și apoi pe Broadway în 2014, unde a avut recenzii mixte și nu a reușit succesul altor musicaluri britanice inspirate din povești regionale. Între timp însă, producția a fost rescrisă și modificată, iar Sting spune că spectacolul și-a găsit în sfârșit „vocea”. Artistul va apărea personal în noua producție programată la Theatre Royal Drury Lane din Londra în această toamnă.