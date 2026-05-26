Marea Britanie înregistrează cea mai fierbinte zi de mai din istorie. Recordul de temperatură, doborât pentru a doua zi la rând

Marea Britanie a înregistrat, marți, cea mai ridicată temperatură din luna mai din istorie, pentru a doua zi consecutivă, a anunțat Serviciul Meteorologic Britanic (Met Office).

Termometrele au indicat 35 de grade Celsius la Heathrow și Kew Gardens din Londra. Cu o zi înainte, temperatura maximă înregistrată a fost de 34,8 grade Celsius.

Anteriorul record pentru luna mai, de 32,8 de grade Celsius, era valabil din 1922, scrie The Guardian.

Serviciul Meteorologic a anunțat marți că în mai multe zone din Marea Britanie, vremea va rămâne caldă și însorită, dar că există și riscul unor furtuni de scurtă durată.

Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) a declarat că alertele de nivel portocaliu pentru sud-vest, sud-estul țării, Londra, East și West Midlands și vestul Angliei vor rămâne în vigoare până joi după-amiază, alături de alertele de nivel galben pentru nord-vest și nord-est, mai relevă sursa citată.

Noapte tropicală

Noaptea de luni spre marți a fost tropicală, caracterizată prin temperaturi care nu au scăzut sub 20 de grade Celsius. Potrivit The Guardian, în zona Aerodromului Kenley din sudul Londrei s-a înregistrat o temperatură nocturnă de 21,3 grade Celsius.

Spre mijlocul săptămânii, se așteaptă ca temperaturile să scadă ușor, însă tot se vor menține peste 25 de grade Celsius. Pe de altă parte însă, temperaturile din zonele estice vor fi cu aproximativ 10°C mai scăzute, pe măsură ce vântul se va intensifica.

În contrast, săptămâna trecută s-au înregistrat temperaturi minime de -5 grade Celsius în Scoția, în timp ce temperaturile diurne au atins, în general, valori maxime de 14-15 grade Celsius.