Ministra de externe a Regatului Unit urmează să viziteze China și India pentru discuții privind problemele globale

Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, va face în această săptămână vizite oficiale în China și India, unde va discuta o serie de teme internaționale, de la războiul Rusia-Ucraina și situația din Strâmtoarea Ormuz, până la recentele preocupări legate de epidemia de Ebola.

Cooper va ajunge mai întâi în China, unde se va întâlni pe 2 iunie cu omologul său Wang Yi și cu vicepreședintele Han Zheng, potrivit Reuters.

Ulterior, ea va vizita orașul Shenzhen, care este un important centru tehnologic, pentru discuții axate pe știință și tehnologie, a transmis guvernul britanic.

Vizita acesteia vine după ce informațiile despre deplasare au apărut anterior în presă, citând surse diplomatice.

Premierul britanic Keir Starmer și președintele Chinei, Xi Jinping, au discutat despre relansarea relațiilor bilaterale în timpul vizitei lui Starmer din ianuarie, când au promis o mai bună cooperare în domeniile comerțului, investițiilor și tehnologiei.

Vizită într-un context global tensionat

Guvernul britanic a anunțat că această deplasare are loc într-unul dintre cele mai complicate contexte, marcat de tensiuni geopolitice și creșterea prețurilor la petrol, în timp ce economia Regatului Unit este în stagnare.

Mai este precizat că Starmer, care se confruntă cu un nivel scăzut de popularitate, a fost primul premier britanic care a vizitat China în ultimii opt ani. Guvernul său încearcă să îmbunătățească relațiile cu Beijingul.

Cooper urmează să ajungă în India pe 4 iunie, unde va discuta cu ministrul de externe S. Jaishankar, dar și cu antreprenori, academicieni și oficiali implicați în implementarea inițiativei „Viziunea Regatului Unit-India 2035”.

Cele două state au semnat anul trecut un acord de liber schimb care are ca scop stimularea comerțului și accesul pe piețe.

Totuși, implementarea acestuia funcționează într-un ritm mai lent, inclusiv din cauza unor noi restricții impuse de Marea Britanie la importurile de oțel, potrivit oficialilor indieni.

Guvernul britanic a transmis că discuțiile lui Cooper „cu aceste două mari puteri se așteaptă să se concentreze pe abordarea celor mai semnificative provocări globale”.