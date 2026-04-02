Starmer și von der Leyen discută apropierea relațiilor dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană

Keir Starmer și Ursula von der Leyen vor să apropie din nou relațiile dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană și să colaboreze mai strâns, inclusiv în vederea sprijinului acordat împreună pentru Ucraina.
Nițu Maria
02 apr. 2026, 10:38, Știri externe

Premierul britanic, Keir Starmer, a purtat miercuri o discuție cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat Downing Street. În tot acest timp, Londra a afirmat foarte clar că vrea să-și consolideze relațiile cu Uniunea Europeană după Brexit.

Potrivit informațiilor oficiale, cei doi lideri au vorbit despre situația internațională de la acest moment, legat de conflictele în desfășurare, dar și despre cooperarea dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, scrie Sky News.

Guvernul laburist a transmis în mod repetat că își dorește o relație mai apropiată cu blocul comunitar, iar discuția de miercuri s-a concentrat exact pe direcția asumată în ultimii ani.

Un purtător de cuvânt al Downing Street a oferit mai multe detalii despre convorbire.

„Prim-ministrul a vorbit ieri cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Au condamnat acțiunea îngrozitoare a Iranului în Strâmtoarea Ormuz, care ține economia globală ostatică. Au convenit că aliații trebuie să se unească și să lucreze la un plan viabil pentru ca libertatea deplină de navigație să fie reluată atunci când circumstanțele o permit.”, a anunțat acesta.

„Au discutat apoi despre ambiția lor comună de a consolida în continuare parteneriatul dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană și despre necesitatea de a continua sprijinul puternic pentru Ucraina. Au convenit să mențină un contact strâns pe măsură ce această activitate importantă progresează în perioada premergătoare următorului summit Regatul Unit-UE.”, a mai declarat el.

