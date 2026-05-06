Alegeri locale în Marea Britanie: Keir Starmer, față în față cu un verdict electoral devastator

Alegătorii britanici votează joi în scrutinuri locale care ar putea accelera sfârșitul mandatului premierului Keir Starmer și care anunță intrarea Regatului Unit într-o eră a politicii multipartide, tot mai fragmentate.

Partidul Laburist al lui Starmer este așteptat să sufere pierderi masive în alegerile pentru consiliile locale engleze, dar și în scrutinurile din Scoția și Țara Galilor.

Sondajele anticipează că laburiștii vor pierde peste jumătate din cele aproximativ 2.500 de locuri pe care le apără, în favoarea unor forțe politice aflate la antipozi – Verzii și Reform UK, partidul de extremă dreapta condus de Nigel Farage.

Prietenul lui Epstein, numit ambasador în SUA

Popularitatea lui Starmer s-a prăbușit în mai puțin de doi ani de la victoria sa covârșitoare din iulie 2024.

Promisiunile de creștere economică au rămas neîndeplinite, serviciile publice continuă să se deterioreze, iar costul vieții rămâne ridicat – presiuni agravate de conflictul din Orientul Mijlociu, care a perturbat transporturile de petrol prin Strâmtoarea Hormuz.

Numirea controversată a lui Peter Mandelson – prieten al lui Jeffrey Epstein – ca ambasador la Washington a amplificat și mai mult criza de imagine a premierului.

Posibilă revoltă internă

„Keir Starmer a devenit un vas al dezamăgirii și deziluziei oamenilor”, a declarat Luke Tryl de la firma de sondaje More in Common.

O înfrângere categorică joi ar putea declanșa o revoltă internă în Partidul Laburist.

Potențialii contracandidați la conducere includ secretarul Sănătății Wes Streeting, fosta viceprim-ministră Angela Rayner și primarul orașului Greater Manchester, Andy Burnham.

Orice candidat ar avea nevoie de sprijinul a cel puțin 80 de parlamentari pentru a iniția o competiție pentru șefia partidului.

Când, nu dacă

„Este o chestiune de când, nu dacă va pleca”, a sintetizat Tim Bale, profesor de științe politice la Universitatea Queen Mary din Londra.

Scrutinul de joi prefigurează și o posibilă reconfigurare profundă a hărții politice britanice. În Țara Galilor, Plaid Cymru are șanse reale să preia puterea pentru prima dată, după un secol de dominație laburistă.

În Scoția, Partidul Național Scoțian promite un nou referendum pentru independență în cazul obținerii majorității.

O agendă politică rescrisă

„Vechea politică a dispărut”, a declarat Rhun ap Iorwerth, liderul Plaid Cymru.

Marea Britanie, notează analiștii, a trecut de la un sistem politic dominat de două partide la unul cu cinci forțe majore care își dispută electoratul.

Alegerile naționale nu sunt obligatorii înainte de 2029, însă rezultatele de joi ar putea rescrie calendarul politic de la Londra mult mai devreme.