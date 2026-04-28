Keir Starmer, în fața unui vot decisiv: Parlamentul britanic analizează o posibilă anchetă

Parlamentul britanic urmează să voteze marți dacă va declanșa o anchetă privind activitatea premierului Keir Starmer, pentru a stabili dacă acesta a indus în eroare Camera Comunelor în cazul numirii fostului ambasador în SUA, Peter Mandelson.

O astfel de anchetă ar putea avea consecințe serioase pentru viitorul politic al lui Keir Starmer, scrie Reuters.

Deși premierul a rezistat până acum presiunilor de a demisiona, situația s-ar putea schimba dacă se va demonstra că a oferit informații eronate Parlamentului în mod conștient.

Președintele Camerei Comunelor, Lindsay Hoyle, a anunțat că a aprobat solicitarea liderului conservator Kemi Badenoch pentru organizarea unei dezbateri și a unui vot privind trimiterea cazului la Comisia pentru Privilegii.

Peter Mandelson a fost demis în septembrie anul trecut, după apariția unor informații care arătau că relația sa cu Jeffrey Epstein era mai apropiată decât se știa anterior.

Acest episod a ridicat semne de întrebare cu privire la decizia lui Starmer de a-l numi în funcție.

Situația a fost complicată și de faptul că un organism de securitate ar fi considerat numirea drept una riscantă, fiind aproape de a refuza acordarea autorizației.

Însă decizia finală a fost schimbată de oficiali fără ca premierul să fie informat.

Partidul Laburist, condus de Keir Starmer, are o majoritate solidă în Parlament, ceea ce ar putea influența rezultatul votului și ar putea duce la respingerea inițierii unei anchete.

Luni, guvernul a făcut publică o scrisoare oficială care susține că „că au fost respectate procedurile corespunzătoare atât în cazul numirii, cât și al revocării” lui Mandelson din funcție.

Un purtător de cuvânt al premierului a criticat inițiativa opoziției, calificând-o drept o „manevră politică disperată” înaintea alegerilor locale programate în perioada următoare.

Dacă Parlamentul va vota în favoarea anchetei, Comisia pentru Privilegii, formată din membri ai principalelor partide, va analiza dacă declarațiile lui Starmer au indus în eroare Camera Comunelor, fie intenționat, fie din neglijență.