„Se amestecă în politica noastră”. Scandalul dintre premierul britanic și Elon Musk ia amploare

Premierul britanic Keir Starmer a formulat cele mai dure critici de până acum la adresa lui Elon Musk, acuzându-l pe miliardar că „încearcă să provoace diviziuni” după ce acesta și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru un partid britanic de extremă dreapta, aflat la început de drum.

Musk a postat de peste 110 ori pe platforma sa de socializare X despre politica britanică în ultima săptămână, concentrându-se pe uciderea studentului Henry Nowak.

Joi, prim-ministrul a declarat: „Trebuie… să ne afirmăm cine suntem ca țară, deoarece Musk s-a amestecat din nou în politica noastră în ultimele zile, încercând să provoace dezbinare. Nu asta suntem noi în Marea Britanie.”

Starmer a susținut încercarea unui deputat laburist de a da în judecată una dintre companiile lui Musk , xAI, după ce utilizatorii chatbot-ului său, Grok, au creat imagini false cu caracter sexualizat ale acesteia fără consimțământul ei.

Politica din Marea Britanie a reprezentat peste o treime din postările, retweet-urile și răspunsurile lui Musk pe X de miercurea trecută, potrivit analizei FT – aproape de trei ori mai mult decât cota dedicată SpaceX, chiar dacă acesta a solicitat o evaluare de 1,8 trilioane de dolari pentru mult așteptata IPO a companiei sale de satelit și inteligență artificială, care va avea loc pe 12 iunie.

Uciderea lui Nowak, pentru care un bărbat sikh a fost condamnat, i-a oferit lui Musk cea mai recentă oportunitate de a critica imigrația și activitatea poliției din Marea Britanie.

Într-un episod anterior, în urma unui atac cu înjunghiere în masă în Southport în 2024, Musk a scris că „războiul civil este inevitabil” în Marea Britanie.

Musk a susținut Restore Britain, partidul de extremă dreapta condus de Rupert Lowe, un fost parlamentar din partidul Reform UK al lui Nigel Farage. Farage l-a acuzat pe Musk că a divizat votul de dreapta și că a crescut șansele ca Andy Burnham, candidatul Partidului Laburist, să câștige alegerile parțiale din Makerfield, luna aceasta.

Liderul liberal-democrat, Ed Davey, a declarat că postările lui Musk au reprezentat „o campanie coordonată de interferență străină în democrația britanică, din partea unui miliardar american necinstit din domeniul tehnologiei, care pare hotărât să injecteze otravă”. „Nu mă pot gândi la nimeni care să fi încercat să exercite influență în același mod și în aceeași măsură cum a făcut-o recent [Musk] din exterior”, a declarat Tim Bale, profesor de științe politice la Universitatea Queen Mary din Londra, remarcând „volumul mare [de postări] și caracterul obsesiv al interesului său pentru Marea Britanie”.

Peter Kyle, secretarul de afaceri, a evidențiat „X și dezinformarea care se răspândește în Regatul Unit” într-un discurs susținut miercuri seară la Mansion House.

În discursul de la Mansion House, Kyle a spus că un „grup mic de miliardari” are acum un interes disproporționat față de viața britanicilor, inclusiv față de modul în care votează cetățenii țării. Procentul din totalul postărilor lui Musk despre Regatul Unit din această săptămână a fost cel mai mare din ultimii 10 ani.

Acesta a depășit nivelul din timpul revoltelor anti-imigrație care au urmat atacului de la Southport din 2024 și celui de la hotelurile de azil din august 2025. Musk a cerut în repetate rânduri publicarea filmărilor poliției cu Nowak, în care ofițerii nu și-au dat seama că studentul fusese înjunghiat și, în schimb, l-au încătușat după ce ucigașul a susținut în mod fals că Nowak l-a abuzat rasial.

De la lansare, el a contribuit la amplificarea imaginii către cei 240 de milioane de urmăritori ai săi, transformând-o într-o piatră de temelie pentru narațiunile de extremă dreapta.

Musk a postat pe X că va finanța o urmărire penală privată a ofițerilor de poliție implicați. Doi ofițeri au fost nevoiți să se mute din locuințele lor după ce au fost identificați în mod eronat ca fiind implicați în arestarea lui Nowak.

Una dintre ele, Christi Hill — care a părăsit forțele de ordine în 2024, cu aproape doi ani înainte de crimă — a criticat rețelele de socializare și platformele de inteligență artificială pentru răspândirea afirmațiilor false conform cărora ar fi fost implicată. „Este alarmant să vedem cât de repede o platformă media învechită poate fi transformată într-o armă de algoritmi și acceptată ca fapt de platformele de inteligență artificială, în ciuda faptului că este factual imposibil”, a spus ea într-un comunicat.

Postările lui Musk despre cazul Nowak includ critici la adresa „mass-media tradițională”, pe care a numit-o „rasiste pline de ură împotriva albilor”, făcând comparații cu uciderea lui George Floyd pentru a evidenția un „dublu standard scandalos” în activitatea poliției.

Într-o altă postare, retweetând postarea fondatorului Restore Britain, Lowe, despre incident, Musk a scris pur și simplu „FURIE”. Jess Asato este deputata laburistă care dă în judecată xAI pentru imagini false cu conținut sexual.

Acesta este primul caz din Marea Britanie care testează dacă o companie de inteligență artificială poate fi trasă la răspundere pentru imaginile generate de chatbot-ul său. „Susțin 100% măsurile pe care le-a luat”, a declarat Starmer joi. „Când vine vorba de imagini dezgustătoare despre Grok, noi îl înfruntăm pe Grok și luptăm.”