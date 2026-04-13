Keir Starmer: Marea Britanie nu va susține blocada Strâmtorii Ormuz

Regatul Unit a anunțat luni că nu va sprijini o blocadă în Strâmtoarea Ormuz și că nu se va implica într-un conflict cu Iranul.
Keir Starmer: Marea Britanie nu va susține blocada Strâmtorii Ormuz
Sursă foto: Hepta
Nițu Maria
13 apr. 2026, 11:59, Știri externe

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat luni că Regatul Unit nu va susține o eventuală blocadă a Strâmtoarea Ormuz și nu va intra într-un conflict militar cu Iran, indiferent de presiunile externe, scrie Reuters.

Declarația a venit în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune și al deciziei Statele Unite de a introduce restricții asupra traficului maritim legat de Iran.

„Nu susținem blocada”, a declarat Keir Starmer pentru BBC Radio 5 Live, spunând că este vital să se redeschidă Strâmtoarea.

Premierul britanic a explicat că prioritatea Londrei rămâne menținerea liberei circulații în zonă, care este esențială pentru comerțul global și stabilitatea economică.

„În opinia mea, este vital să deschidem Strâmtoarea și să o deschidem complet, iar acolo ne-am concentrat toate eforturile în ultimii ani și vom continua să facem acest lucru”, a spus Starmer.

Acesta a menționat și prezența militară britanică în regiune, fără a intra în detalii operative, dar a declarat că scopul acesteia este menținerea accesului liber pe ruta maritimă.

În paralel, autoritățile americane au anunțat o măsură drastică. Comandamentul Central al SUA a transmis că va institui o blocadă asupra traficului maritim care implică porturi iraniene.

Potrivit comunicatului oficial, această acțiune va fi „aplicată imparțial împotriva navelor tuturor națiunilor care intră sau ies din porturile și zonele de coastă iraniene, inclusiv toate porturile iraniene din Golful Persic și Golful Oman”.

Cu toate acestea, navele care tranzitează zona fără legătură directă cu porturile iraniene nu vor fi afectate.

La rândul său, președintele american Donald Trump a transmis un mesaj în legătură cu măsurile anunțate.

„Nimeni care plătește o taxă ilegală nu va avea o călătorie în siguranță pe marea liberă”, a scris Donald Trump pe rețelele de socializare. „Orice iranian care trage asupra noastră sau asupra navelor pașnice va fi aruncat în iad!”, a adăugat el.

Sondaj G4Media: Crezi că ar trebui ca Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică să ajungă la un acord pentru sărbătorirea Paștelui la aceeași dată?
G4Media
Accuweather: 4 zile ninge la rând în România. Care sunt localitățile afectate
Gandul
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Una dintre cele mai sărace comune din România s-a dotat cu un sistem de monitorizare video, cu drone și cu licență de parking
Libertatea
Cristina Demetrescu numește zodia care se îmbogățește după Paște: „Energia venusiană le amplifică farmecul și le aduce bani”
CSID
Unde poți vedea ultimul Mercedes dezvoltat cu ajutorul Porsche?
Promotor