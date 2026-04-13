Keir Starmer: Marea Britanie nu va susține blocada Strâmtorii Ormuz

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat luni că Regatul Unit nu va susține o eventuală blocadă a Strâmtoarea Ormuz și nu va intra într-un conflict militar cu Iran, indiferent de presiunile externe, scrie Reuters.

Declarația a venit în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune și al deciziei Statele Unite de a introduce restricții asupra traficului maritim legat de Iran.

„Nu susținem blocada”, a declarat Keir Starmer pentru BBC Radio 5 Live, spunând că este vital să se redeschidă Strâmtoarea.

Premierul britanic a explicat că prioritatea Londrei rămâne menținerea liberei circulații în zonă, care este esențială pentru comerțul global și stabilitatea economică.

„În opinia mea, este vital să deschidem Strâmtoarea și să o deschidem complet, iar acolo ne-am concentrat toate eforturile în ultimii ani și vom continua să facem acest lucru”, a spus Starmer.

Acesta a menționat și prezența militară britanică în regiune, fără a intra în detalii operative, dar a declarat că scopul acesteia este menținerea accesului liber pe ruta maritimă.

În paralel, autoritățile americane au anunțat o măsură drastică. Comandamentul Central al SUA a transmis că va institui o blocadă asupra traficului maritim care implică porturi iraniene.

Potrivit comunicatului oficial, această acțiune va fi „aplicată imparțial împotriva navelor tuturor națiunilor care intră sau ies din porturile și zonele de coastă iraniene, inclusiv toate porturile iraniene din Golful Persic și Golful Oman”.

Cu toate acestea, navele care tranzitează zona fără legătură directă cu porturile iraniene nu vor fi afectate.

La rândul său, președintele american Donald Trump a transmis un mesaj în legătură cu măsurile anunțate.

„Nimeni care plătește o taxă ilegală nu va avea o călătorie în siguranță pe marea liberă”, a scris Donald Trump pe rețelele de socializare. „Orice iranian care trage asupra noastră sau asupra navelor pașnice va fi aruncat în iad!”, a adăugat el.