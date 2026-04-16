Nicușor Dan participă la conferința organizată de Macron și Starmer privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Președintele României, Nicușor Dan, va lua parte vineri, 17 aprilie, de la ora 15:00, la reuniunea internațională dedicată situației din Strâmtoarea Ormuz, inițiată de președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul britanic, Keir Starmer.

Discuțiile vizează pașii pe care statele europene îi pot face pentru reluarea traficului maritim în această zonă strategică.

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială, președintele va participa prin videoconferință, prin legătură video, alături de alți oficiali internaționali. Organizatorii, Starmer și Macron, vor fi singurii prezenți fizic la această întâlnire.

Implicarea României în acest dosar nu este una nouă. Președintele a susținut anterior inițiative comune la nivel european pentru garantarea libertății de navigație în zonă.

Pe data de 20 martie, România s-a alăturat, conform anunțului președintelui, unei declarații semnate de mai multe state, printre care Franța, Marea Britanie, Germania, Italia, Olanda și Japonia.

„Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale. Efectele sunt resimțite și în România, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea prețurilor la un nivel suportabil pentru populație. România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.