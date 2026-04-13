Elon Musk crede că puterea în Ungaria a fost preluată de organizația Soros. Ce mai spune miliardarul Tesla

Cel puțin patru comentarii a avut aseară miliardarul Elon Musk la auzul veștii că Victor Orban a fost înfrânt în alegerile din Ungaria.

Un prim comentariu a fost o replică la declarația lui Alex Soros, băiatul lui George Soros. „Organizația Soros a preluat Ungaria”, a scris Musk.

Ulterior, în comentariile pe care le-a susținut 100%, Elon Musk a fost de acord că Viktor Orban nu este un lider autoritar, având în vedere că a cedat puterea în liniște după ce a pierdut alegerile, dar faptul că Alex Soros, Barack Obama, Hillary Clinton, Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Peter Sanchez, Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Uniunea Euopeană au celebrat victoria lui Peter Magyar ar trebui să spună „totul”.